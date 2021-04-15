AK Partili Emine Nur Günay, ilçe belediye başkanlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u ziyaret etti
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AK Partili Emine Nur Günay, ilçe belediye başkanlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
AK Partili Emine Nur Günay, ilçe belediye başkanlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, bazı ilçe belediye başkanlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, bazı ilçe belediye başkanlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp, Günyüzü İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut ve Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile Bakan Kurum'u ziyaret eden Günay, Eskişehir ve Eskişehirliler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini kaydetti.

Projelerinin birer birer sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Günay, şunları bildirdi:

"Başkanlarımız ile birlikte ilçelerimizin çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak, belediye hizmetlerinin daha etkin yapılmasını sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'u da ziyaretimizde bu projeleri detaylı anlatma ve değerlendirme fırsatımız oldu. İnşallah yeni müjdeleri de en kısa zamanda hemşerilerimizle paylaşacağız. Tüm bu projelerin odak noktası Eskişehir'de sürdürülebilir kırsal kalkınmadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımız ile uyum içerisinde Eskişehir'de bir kırsal kalkınma hamlesi başlattık. Yaşanabilir kırsal ilkesi çerçevesinde alt yapı ve üst yapı projeleri devam ediyor. Vatandaşlarımızın gereksinimlerini her alanda doğru analiz ediyor, bu gereksinimlere yönelik projeler geliştiriyor ve bu projeleri Ankara'da takip ediyoruz."

Günay, ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Murat Kurum'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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