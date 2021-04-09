AK Partili Emine Nur Günay'dan şeker pancarı fiyatlarına ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, son günlerde gündeme gelen şeker pancarı fiyatlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, son günlerde gündeme gelen şeker pancarı fiyatlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı çevrelerde, medya organlarında Eskişehir'de şeker pancarı fiyatlarına yönelik çeşitli açıklamaları gördüğünü belirterek, bu konuda Türkşeker'in işleyişi, Şeker Kanunu gibi bu işin düzenleyicisi mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de üreticilere boş sözleşme imzalatılması gibi ilginç iddianın bulunduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu işin nasıl yapıldığına, düzenlendiğine, kanunun bu konuda nasıl bir yol ortaya koyduğuna bakmak gerekli. Üreticilerimiz üzerinden manipülasyon yapmak, bu konular üzerinden gündeme gelme çabaları kimseye fayda sağlamaz. Gelin enerjimizi bunlara harcamak yerine bu konularda daha iyi ne yapılabilir, kırsal kalkınmaya yönelik Eskişehir'de nasıl projeler ortaya koyabiliriz bunları konuşalım. Kanunu, yönetmeliği araştırmadan, ilgili paydaşlardan bu işin dününü, yöntemini sorgulamadan yarım asırdır aynı şekilde işleyen sistem üzerinden bu tür iddialarla gündeme gelip kafaları karıştırmak ne Eskişehirli hemşerilerimize ne değerli üreticilerimize ne de bu iddiaları dile getirenlere fayda sağlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık