AK Partili Elitaş'tan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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AK Partili Elitaş'tan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Partili Elitaş'tan, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' suçlaması, hukuki değil siyasidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' suçlaması, hukuki değil siyasidir. Bizim için yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" nitelemesini asla kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir somut dayanağı olmayan bu talihsiz açıklama ile Türk-ABD ilişkileri de olumsuz etkilenecektir. Siyasi hesapla alınan kararlar gerçeği değiştirmez. Soykırım bir hukuksal kavramdır, suçtur. Soykırım kararını hükümetler veremez ancak mahkemeler verebilir. Dolayısıyla ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' suçlaması, hukuki değil siyasidir. Bizim için yok hükmündedir. Dünya tarihinde soykırım yapmayan tek milletiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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