AK Partili Durmuşoğlu'ndan yer fıstığı üreticilerine müjde Açıklaması
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AK Partili Durmuşoğlu'ndan yer fıstığı üreticilerine müjde Açıklaması

AK Partili Durmuşoğlu'ndan yer fıstığı üreticilerine müjde Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yer fıstığı üreticisinin geçen sezonundan kalan ürünlerinin bir kısmının, Tarım Kredi Kooperatifince alınacağını belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yer fıstığı üreticisinin geçen sezonundan kalan ürünlerinin bir kısmının, Tarım Kredi Kooperatifince alınacağını belirtti.

Durmuşoğlu, AA muhabirine, yer fıstığının, kent tarımı açısından önemli olduğunu ifade ederek, üreticilerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Osmaniye ve Kadirli Ticaret Borsaları ile üreticilerin, geçen senenin mahsulünden kalan bir miktar yer fıstığının satılabilmesi için talepte bulunduğunu anlatan Durmuşoğlu, konuyu Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye aktardıklarını kaydetti.

Durmuşoğlu, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını vurgulayarak, "Üreticinin elinde kalan yer fıstığının bir kısmının Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünce satın alınacağı bize bildirildi. Yakın zamanda yeni ürünümüz de çıkacak. Bu adım, piyasadaki stokların eritilebilmesi için atıldı. Attığımız bu adımların, üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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AK Partili Durmuşoğlu'ndan yer fıstığı üreticilerine müjde Açıklaması - Haberler Ekonomi
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