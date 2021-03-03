AK Partili Durmuşoğlu: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform iradesinin sürdüğünün açık bir örneğidir"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, daha güçlü bir toplum için hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, değişim ve reform iradesinin devam ettiğinin açık bir örneği olduğunu söyledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, daha güçlü bir toplum için hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, değişim ve reform iradesinin devam ettiğinin açık bir örneği olduğunu söyledi.

Durmuşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dünyanın hiçbir yerinde terör örgütlerini savunan aydınların, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin görülemediğini söyledi.

Cumhur İttifakına karşı CHP öncülüğünde kurulan yapının, terörle mücadelede yanlarında olmayışının ve şehitler üzerinden siyaset yapmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Durmuşoğlu, Türk milletinin duaları ve destekleri sayesinde hiçbir gücün, Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine engel olamayacağını aktardı.

"Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini, kardeşliğini bozamayacaklar" diyen Durmuşoğlu, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı ile çıktığımız bu kutlu yoldan bizleri asla döndüremeyecekler." diye konuştu.

Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na de değindi.

Daha güçlü bir toplum için hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, değişim ve reform iradesinin devam ettiğinin açık bir örneği olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, şöyle konuştu:

"Eylem planımızın nihai amacı yeni ve sivil bir anayasadır. Hak ve özgürlükler temelinde hazırlanmış yeni ve sivil bir anayasayı, Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılamaya hazırlandığımız şu dönemde ülkemize kazandırmanın tarihi sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Ülkemizdeki muhalefet anlayışını anlamak gerçekten hiç kolay değil. 'Çamur at tutmazsa izi kalsın' zihniyeti ve mesnetsiz yalanlar furyası derken kendilerince çıtayı iyice yükselttiler ve iftiraların yanına hakarette eklemeye başladılar. Bizim gibi aziz milletimiz de muhalefetin içine düştüğü hezeyanı en net şekilde görmektedir. Zıvanadan çıkmış gibi sağa sola saldırmayı marifet sanan bu çukur siyasetine asla pabuç bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isterim. Diyarbakır Anneleri ile ilgili tek kelime etmeyenleri, partilerindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalanları, PKK'ya PKK diyemeyenleri, FETÖ'ye FETÖ diyemeyenleri her seferinde gözler önüne sereceğiz."

Durmuşoğlu, seçim bölgesi Osmaniye'ye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen