AK Partili Doğruca'dan CHP'li Koyurga'ya tepki AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'ya tepki gösterdi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'ya tepki gösterdi.

Doğruca, yaptığı yazılı açıklamada, Karabağlar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesini kınadı.

Erdoğan'a edilen her sözün milletin her bir bireyine edilmiş söz olarak kabul ettiklerini belirten Doğruca, şunları kaydetti:

"Bu necip millet, Sayın Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadığı gibi her zaman yanında olmaya devam edecektir. Liderimize söylenen edep yoksunu sözler, öncelikle söyleyenin ne kadar edep dışı bir insan olduğunu göstermektedir. Her kötü söz öncelikle sahibinin kim olduğunu anlatır. Edep yoksunu hiçbir söz de hukukun dışında tutulmaz. Edep yoksunu sözleri yazan meclis üyesi hakkında cumhuriyet savcılarımız hukukun gereğini yapmışlar, denetimli serbestlik kapsamında yargılama yolunu açmışlar."

Doğruca, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Koyurga ile Karabağlar Belediyesinde aynı çatı altında görev yapmak istemediklerini vurgulayan Doğruca, "Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu da edep yoksunu sözlerin sahibi meclis üyesiyle ilgili gereğini yapmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA