AK Partili Demir: "Haliç'i de yakında Kurbağalıdere'ye dönüştürecekler bu CHP'li idareler"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, kentte CHP'li belediyelerin hizmetlerinde bir takım sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Haliç'i de yakında Kurbağalıdere'ye dönüştürecekler bu CHP'li idareler.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, kentte CHP'li belediyelerin hizmetlerinde bir takım sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Haliç'i de yakında Kurbağalıdere'ye dönüştürecekler bu CHP'li idareler." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin hizmetlerinin insanlarının doğumundan önce başladığını ve ölümünden sonra defin işlemlerine kadar devam ettiğini belirterek, "Yani belediyeler, devletin milletle bir araya geldiği ve yine devletin millete layık olması gereken hizmetlerin sunulduğu yegane yerlerdir." diye konuştu.

Bu açıdan belediyelerin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Demir, belediyelerin yine insanın refahına, mutluluğuna katkıda bulunacak asgari hizmetleri yapan, insanlarla devletin buluştuğu noktalar olduğunu söyledi.

Belediyelerin, şehirlerde insanların kimliklerini oluşturacak, kişiliklerine katkıda bulunacak önemli hizmetleri bulunduğunu dile getiren Demir, yeşil alanlardan çevre düzenlemesine, binaların mimarisinden altyapısına, meydanlardan eğitim alanlarına kadar bir sürü hizmetler yaptığını aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanda partili belediyelerden övgüyle bahsettiğini hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Hatta gelecekte sözüm ona iktidarlarında yapacaklarına referans olarak da CHP'li belediyelerin çalışmalarını örnek göstermekte. Demin belediyeleri tarif ederken belediyelerin neredeyse her alanda insanlara hizmet etme sorumluluğu ve yükümlülüğünden bahsettim. Bunlar içerisinde en hayati, aynı zamanda en basit ve en zorunlu hizmeti belediyelerin temizlik hizmetidir. Ben belediye başkanıyken ilkokulları ziyaret ettiğimde çocuklara 'sizce belediyeler, belediye başkanı ne iş yapar?' diye sorduğumda daha 6-7 yaşındaki çocukların söylediği ilk cevap, 'temizlik yapar, çöpleri toplar' diye."

İstanbul'da, bu yıl, toplanmamış çöplerin olduğu bir resmi gösteren Demir, "Bu fotoğraf 2021. İstanbul'daki CHP'li belediyelerin mevcut çöplerinin son hali. Sıralamayı yaparsak Asya yakasından Kartal, Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Avrupa'ya geçtiğimizde Bakırköy ve Avcılar'dan olan görüntüler bunlar." ifadesini kullandı.

Kentte 1994 yılı öncesine ait bir fotoğrafa da dikkati çeken Demir, "1994 öncesi İstanbul'un fotoğrafı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olmadan CHP'nin İstanbul'unun fotoğrafı. Bakın ikisini bir araya getireceğim. 1994 öncesi ve 2021 yılının İstanbul'u. Allah'tan arada İstanbul'a ve İstanbullulara layık olan gerçek hizmeti AK Partili belediyeler gösterdi de şu anda o aradaki geçmiş 26 yılın farkını rahatlıkla görebiliyoruz. Keşke bunları görmemiş olsaydık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un şu anda Benjamin Button sendromu yaşadığını vurgulayan Demir, CHP'li belediyelerde yaşananlara ilişkin örnekler verdi.

Bakırköy örneğinin tek kelime ile dehşet bir durum olduğuna işaret eden Demir, Bakırköy'ün nüfusunun 230 bin ve Bakırköy Belediyesinde çalışan kişi sayısının 2 bin 133 olduğunu belirterek, 230 bin insana karşı 2 bin 133 çalışanın bulunduğunu anlattı.

Bakırköy Belediye Başkanı ile DİSK'in Bakırköy'deki işçi temsilcisi 2. Şube Başkanı Adil Çiftçi arasında geçen ve basın yansıyan konuşmayı paylaşan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakırköy'de şu anda çalışan işçilerin yüzde 65'i kendi ifadeleriyle bankamatik çalışanları. Yani 2 bin 133 kişiden yüzde 65'i işe gitmeden, temizlik yapması gereken insanlar şu anda Bakırköy'de çalışmadan bankalardan para çekmek suretiyle maaşlarını alıyorlar. Hemen Bakırköy'ün yanında AK Partili Gaziosmanpaşa Belediyesiyle mukayese ettiğimizde bakın Bakırköy'de 230 bin insan, Gaziosmanpaşa'da 490 bin insan yaşıyor. Bakırköy'de 2 bin 133 insan çalışırken, Gaziosmanpaşa'da 469 insan çalışıyor. Aradaki farka bakın. Bir örnek daha vermek gerekirse Pendik'in nüfusu 700 bin, çalışanı 656 kişi. Şimdi bu hesapla baktığımızda Gaziosmanpaşa'da bir işçinin çalışmasına, çöp toplamasına karşılık Bakırköy'de tam 10 tane işçi çalışıyor görünüyor. İstanbul'a yaşadıkları insanlara karşı birazcık sevdaları, hedefleri olsaydı bu iş böyle olmayacaktı."

Şu anda Kartal Belediyesinin 550 milyon lira borcu olduğunu ifade eden Demir, "Rahmetli Arif Dağlar, Kartal'ı teslim ederken 3 milyon 995 bin lira parayla devretti. Arif Bey, oraya büyük projeler gerçekleştirdi ve artı kasa bırakmak suretiyle 2009 yılında biz Kartal'ı devrettik. Kartal'ı artı kasayla devrettik şimdi 550 milyon lira borcu var ve çöpler toplanamıyor." dedi.

Maltepe Belediyesinin borucunun da 500 milyon lira olduğunu aktaran Demir, kendilerinin Maltepe'yi 20 milyon borçla teslim ettiklerini belirtti. Demir, Kadıköy'ün şu anda çöplerden geçilemediğini, neredeyse her tarafının Kurbağalıdere olacağını vurgulayarak, "Zaten bu iş böyle giderse Haliç'i de yakında Kurbağalıdere'ye dönüştürecekler bu CHP'li idareler." diye konuştu.

Demir, şu anda İstanbul'un dağında, ormanında, boğazında çöp olduğunu kaydederek, Belgrad Ormanı'nda öbek öbek çöpler oluşmaya başladığına dikkati çekti. Demir, "CHP deyince dağda, ormanda, boğazda, denizde, sokakta, meydanda çöp... Bunlarla karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık konuşmalarında 'CHP eşittir çöp, çukur, çamur' diyor ya işte bunlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin ispatı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay