Ak Partili Dağdelen: "15 Temmuz Şehitlerimizin Kalplerimizde Mümtaz Bir Yeri Var"

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz şehitlerinin kalplerinde mümtaz bir yere sahip olduğunu vurgulayan AK Partili Dağdelen, "Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbesinin ikinci yılında bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar bizlerin de asli görevidir. O karanlık gecede, Kırıkkale ayağa kalkmış, bir millet ayağa kalkmış ve Türkiye ayağa kalkmıştır. 15 Temmuz'da meydanları, havalimanlarını, yolları, köprüleri doldurarak Fethullahçı Terör Örgütü mensubu hainlerine gereken dersi veren aziz milletimiz, Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini darbecilere çiğnetmemiştir" dedi.

Dağdelen, "Bu vesile ile; 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar; kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE