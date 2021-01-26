AK Partili Dağ salgın döneminde İzmir'e 2 milyar 685 milyon lirayı aşan nakdi destek verildiğini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kovid-19 salgını sürecinde İzmir'e 2 milyar 685 milyon lirayı aşan nakdi destekte bulunulduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kovid-19 salgını sürecinde İzmir'e 2 milyar 685 milyon lirayı aşan nakdi destekte bulunulduğunu bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada geçen yılın başından itibaren daha önce kimsenin tecrübe etmediği bir küresel salgınla karşı karşıya kalındığını ancak Türkiye'nin tüm dünyada sosyal destekler ve sağlık sistemi açısından ön plana çıkan bir ülke haline geldiğini belirtti.

Bu dönemde milyonlarca vatandaşa ülke genelinde nakdi destekler verildiğini ifade eden Dağ, İzmir'de de Sosyal Koruma Kalkanı altında toplamda 2 milyar 685 milyon lirayı aşan nakdi destek yapıldığını bildirdi.

Dağ, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle durgunluk yaşayan sektörler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok destek programı devreye alındı. Bu somut verilerle, her fırsatta 'İzmir'in Ankara tarafından hak ettiği önemi görmediği' yalanına sarılarak bu algıyı oluşturmaya çalışanların çabalarının beyhude olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bir yandan milletimizin eşi benzeri görülmemiş dayanışma ruhu, diğer taraftan devletimizin vatandaşını önceleyen sosyal devlet yapısıyla hem ülke genelinde hem de İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilgili kurumlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer