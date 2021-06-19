AK Partili Dağ: Mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir
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AK Partili Dağ: Mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir

AK Partili Dağ: Mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hani ilçe binasına yönelik saldırısıyla ilgili "Mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hani ilçe binasına yönelik saldırısıyla ilgili "Mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

AK Partili Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani ilçe binamıza gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizin güvenini huzurunu ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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