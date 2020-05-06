AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu, darbecilerin kurduğu Danışma Meclisi'ni övmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yazılı bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeyi övdüğünü öne sürdü ve "CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı budur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yazılı bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeyi övdüğünü öne sürdü ve "CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı budur. Darbecilerin verdiği ölçüde bir demokrasiye talipler. Çünkü darbecilere biat onların ontolojisinin önemli bir parçası" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin muhalefet anlayışını eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül dönemiyle ilgili değerlendirmesini hedef alan Dağ, açıklamasında, "CHP salgın sürecinde, ölü seviciliği yapacak kadar alçalan bir muhalefet anlayışı geliştirdi. CHP'nin bu hali maalesef yeni oluşmadı. Başarılı kriz yönetimi süreçlerinde çaresizlik ile ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve en iyi bildikleri işe, yani yalan ve iftiraya başvuruyorlar" dedi.

"Salgının ilk gününden itibaren başladıkları yalan ve hakaret dolu siyasetlerini pervasızca yapmak istiyorlar ve bunların direkt muhatabı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da tepki vermemesi gerektiğini düşünüyorlar" diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Çünkü tarafsız olması gerekiyormuş! Gerçekler yüzüne vurulduğunda Kılıçdaroğlu her zamanki gibi millet iradesini hiçe sayarak 'saray rejimi' ve 'tek adam' gibi ezberlerine başvurdu ama bu sefer bir adım daha ileri giderek,12 Eylül'le karşılaştırma yaptı. Kılıçdaroğlu, darbecilerin kurduğu ve atama yaptığı Danışma Meclisi'ni demokratik bir kurum gibi övmektedir. Halkın hür iradesiyle seçilmiş TBMM ile darbeciler tarafından atanmış Meclis'i kıyaslayıp demokrasi havariliği yapmak da Kılıçdaroğlu'na yakışırdı. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı budur, Darbecilerin verdiği ölçüde bir demokrasiye talipler. Çünkü darbecilere biat onların ontolojisinin önemli bir parçası. Milletimize kutuplaşma, karamsarlık ve darbe dışında hiçbir şey sunamayan bu zihniyetin ve kadroların memleketimize hiçbir faydası olmadığı, salgın sürecinde bir kez görülmüştür. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, inşallah bu bağnaz zihniyeti milletimiz tarihe gömecektir."

Kaynak: DHA