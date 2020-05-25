Ak Partili Dağ'dan, Tunç Soyer'e 'troll hesap' eleştirisi (2)
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Ak Partili Dağ'dan, Tunç Soyer'e 'troll hesap' eleştirisi (2)

SOYER AÇIKLAMA YAPTIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? yazılı paylaşımına, kendi hesabından yorum yapmasının ardından açıklama yaptı.

Ak Partili Dağ'dan, Tunç Soyer'e 'troll hesap' eleştirisi (2)
25.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:32

SOYER AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? yazılı paylaşımına, kendi hesabından yorum yapmasının ardından açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını belirten Soyer, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Kaynak: DHA

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