AK Partili Dağ'dan, Torbalı Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirme Açıklaması
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AK Partili Dağ'dan, Torbalı Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Partili Dağ'dan, Torbalı Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçime ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP, İzmir'de yaptığı hizmetlerle değil, skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendi belediye meclis üyelerine güvenmeyen, iradelerine ipotek koyan bu zihniyetin demokrasi ve özgürlükler ile ilgili tüm söylemleri hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Uygur'un vefatının ardından toplanan belediye meclisindeki seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti.

Gizli oylamayla yapılan seçimin üçüncü turunda Tekin 17 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almış, Çağlar, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, düzenlediği basın toplantısında, "CHP zihniyeti tek parti döneminde açık oy, gizli tasnif yöntemi kullanmıştı. Dün de meclis üyelerinin iradesi yok sayılarak baskı, tehditle oylama yapmıştır" demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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