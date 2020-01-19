AK Partili Dağ'dan spor altyapı tesisi yapılması planlanan arazide inceleme

19.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karşıyaka Spor Kulübü'nün altyapı tesisi yapmayı düşündüğü arazide incelemelerde bulundu.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel mülkiyet sorunu çözülen arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olduğunu, Karşıyaka Spor Kulübü'nün bu alanda düşündüğü altyapı projesinin faydalı olacağına inandığını düşündü.

Projeyle kulübün 30-40 yılının kurtulacağını ve altyapısının daha da genişleyeceğini belirten Dağ, "Basketbolda başarılı bir sezon geçiriyoruz, futbolda da daha başarılı bir süreci geçireceğimize inanıyorum. Bu altyapı tesisinin kazandırılması kulübe katkı sağlayacaktır. Bölgenin yapısına uygun, tamamen sosyal alanı olan, dışarıdan gelenlerin de spor yapabileceği tesisi burada milletimize kazandırmak istiyoruz." dedi.

Dağ, Göztepe'nin Süper Lig'deki Beşiktaş müsabakasıyla kendi stadına kavuşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir çok güzel bir statta maç izleyecek ve bundan sonra maçlardan daha büyük keyif alacak. Alsancak Stadı da temmuz-ağustos ayına bitmesiyle orada da hep birlikte büyük bir keyifle maç izleyeceğiz. Bu statlar neticeye ulaştıktan sonra Karşıyaka Stadı için de gerekli girişimleri yapacağız. 2018 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız operasyonla beraber bazı problemler doğdu. Bunun da bu yatırımlara bir etkisi oldu. 2020 yılı içinde bu problemleri ülkemizin çözeceğini düşünüyorum. Karşıyaka Stadı için adım atmak için takibi yürüteceğiz. O da yine hep aklımızın bir kenarında duruyor."

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan Ali Erten'in de yer aldığı incelemede AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da Dağ'a eşlik etti.

Kaynak: AA