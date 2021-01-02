AK Partili Dağ'dan Menemen'de yenilenecek Başkan Vekilliği kura çekimine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 4 Ocak pazartesi günü yenilenmesi kararlaştırılan Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kura çekimi öncesinde yapılan eleştirilerin "hayret verici" olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 4 Ocak pazartesi günü yenilenmesi kararlaştırılan Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kura çekimi öncesinde yapılan eleştirilerin "hayret verici" olduğunu bildirdi.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, usule aykırı olduğu gerekçesiyle tekrarlanmasına karar verilen ve 4 Ocak pazartesi günü tekrarlanacak Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimine ilişkin şunları kaydetti:

"Menemen'de milyonlarca yolsuzluk yapanlar, bunlara itiraz etmeyip halı altına süpürmeye çalışanlar şimdi de mahkemenin verdiği kararı itibarsızlaştırmaya çalışanların konuşacak yüzlerinin olması hayret verici!"

AK Parti İzmir Milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından şu açıklamalarda bulundu:

Mahmut Atilla Kaya: "Her seçim döneminde, 'kul hakkı', 'adalet', 'şeffaflık' gibi söylemlerle milletten oy isteyen CHP, ele geçirdiği belediyelerde her türlü melaneti yapmaktan geri kalmıyor. Bunun son örneği Menemen Belediyesi oldu."

Cemal Bekle: "Usulsüzlüğü yapan CHP, yolsuzluk yapan CHP, hesap soran CHP... Bu ne perhiz ne lahana turşusu... Menemen'de ve CHP'de yolsuzluk bitene kadar hukuk mücadelesi sürecek!"

Ceyda Bölünmez Çankırı: "Baş yapıtı yalan olan CHP, içerisindeki taciz, tecavüz ve usulsüzlükleri örtbas etmek için yeni bir tezgah peşinde. İzmir'de Menemen halkının hakkını gasp edip, üste çıkmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Hukukun dediği olacak!"

Necip Nasır: "Menemen'in hakkını yiyip, hak peşine düşüyor gibi yapanlar; önce aynaya bakacak!"

Yaşar Kırkpınar: "CHP; gündem değiştirmeye doyamadı! Her sıkıştığında kaçacak bir delik arayan CHP bilsin ki; Menemen'de CHP'de yolsuzluk bitene kadar hukukun dediği olacak!"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de CHP'lilerin usulsüzlüğün, yolsuzluğun ve hukuksuzluğun altına imza attığını belirterek, "Hem de kalkıp adaleti sorgulayacaksınız! CHP; Menemen Belediyesinde olanlardan utanması gerekirken, hukukun üstünlüğüne dil uzatıyor! Tek dayanakları demagoji yetenekleri!" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir'de yolsuzlukların odağı haline gelen CHP belediyeleri ve politikalarıyla, hukuk ve demokrasi mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz