AK Partili Dağ'dan, 'anket' açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Dağ'dan, 'anket' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde yapılan anketlere ilişkin, "Mevzubahis bu anketler, diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti'nin oy oranı düşürülüp, kararsız seçmen oranı yükseltilerek ortaya konmaktadır.

AK Partili Dağ'dan, 'anket' açıklaması
09.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde yapılan anketlere ilişkin, "Mevzubahis bu anketler, diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti'nin oy oranı düşürülüp, kararsız seçmen oranı yükseltilerek ortaya konmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar, milletimizin, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

AK Partili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti AR-GE Başkanlığı'nın toplumsal meselelerde vatandaşların bakış açısını, düşüncelerini ve hissiyatını, politika yapım süreçlerinin önemli bir unsuru olarak gördüğünü belirtti. Başkanlığın, bu vesileyle toplumu ilgilendiren ve ülke gündeminde kendine yer bulan önemli meselelerde, düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını kaydeden AK Partili Dağ,  "Periyodik olarak yapılan araştırmalar Covid-19 salgını sürecinde de devam etmiş, bunun yanında bu dönem ki çalışmalarda hükümetin uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalara yönelik kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar, kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır. Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu başarı hikayesi, uluslararası alanda da gıpta ile takip edilmiş ve büyük beğeni toplamıştır. Bu hikayenin doğal bir sonucu olarak, toplumun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye olan teveccühü artmıştır. Uygulanan başarılı politikaların vatandaşlarımızda bulduğu karşılık, istisnasız her kamuoyu araştırmasında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma halel getirmek ve gölge düşürmek isteyen muhalefet partileri darbe ve erken seçim tartışmalarını ön plana çıkarmaya gayret etmektedir" dedi.

'AK PARTİ'NİN OY DÜŞÜŞÜ YALANINA SARILMAKTALAR'AK Partili Dağ, son günlerde geleneksel ve dijital medyada anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranlarının açıklandığını belirterek, şunları kaydetti: "Mevzubahis bu anketler, diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti'nin oy oranı düşürülüp, kararsız seçmen oranı yükseltilerek ortaya konmaktadır. Muhalefet partilerinin oy oranlarının yükseldiğini iddia edemeyen şirketler, böyle bir yol izlemeyi tercih etmektedirler. Muhalefetin bazı siyasi temsilcileri ise kendi oy oranlarına ilişkin herhangi bir iddia ortaya koyamadıklarından, AK Parti'nin oy düşüşü yalanına sarılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın anketlerin bilimselliği noktasında yapmış olduğu açıklamaya karşı, sesin bir heyecanla muhalefet partisi Grup Başkanvekili'nden çıkması, yaşamış oldukları paniği göstermektedir. Yapılan tüm çalışmalar, milletimizin, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çalışmalarını muhalif refleksle ortaya koyan ve realiteden uzak olan bazı araştırma şirketleri, partimize karşı olumsuz algı oluşturmak için her dönem sistematik olarak bu tarz anketleri kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletimiz, bu çalışmaların herhangi bir geçerliliğe sahip olmadığını bir kez daha gösterecektir."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı Haber
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu Haber
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Haber
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: AK Partili Dağ'dan, 'anket' açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 09:55:50. #1.15#
title