AK Partili Dağ'dan Anadolu medyasına müjde
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AK Partili Dağ'dan Anadolu medyasına müjde

AK Partili Dağ'dan Anadolu medyasına müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret etti.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dağ, "Yerel medya daha az uydu ücreti ödeyecek" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret ederek, yerel medyanın sorunlarıyla ilgili bir dosya sundu. Pandemi döneminde yerel televizyonların reklam almada sıkıntı yaşadıklarını belirten Burhan, "Yerel televizyonlar uydu ücretlerini ödemede zorlanıyorlar. Ulusal TV'ler de TÜRKSAT'a aynı ücreti ödüyor, yerel TV'ler de aynı ücreti ödüyor. Yerel televizyonların yüzde 50 daha az uydu ücreti ödemeleri gerekir" dedi.

Burhan, yerel televizyonlara kamu spotlarından ücret ödenmesi gerektiğini de belirterek, "Bununda dışında kamu kurumlarının vereceği reklamlardan en az yüzde 10'u da yerel medyaya verilmelidir. Ulusal kanallar reklamların tamamını alıyor. Oysa yerel kanallar zor durumda. Bu kamu reklamlarından yerel medyaya pay ayrılmalıdır" diye konuştu.

"Demokrasi açısından yerel medyaya sahip çıkmak gerekir"

Göreve başlar başlamaz medya mensuplarının aşılamada öncelik listesine alınmasına katkı veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan bir müjde de yerel televizyonlara geldi. Dağ, "Yerel medya bu ülkede demokrasinin teminatlarından biridir. Yerel medya milli ve yerli bir çizgiye sahiptir. Ara rejim arayışlarına, darbe arayışlarına hep karşı durmuştur. 17-25 Aralık darbesine, yargı darbesine ve 15 Temmuz darbesine karşı Cumhurbaşkanımızın yanında yer almıştır. Demokrasi açısından yerel medyaya sahip çıkmak gerekir. Ulusal ve yerel kanalların aynı uydu ücretini ödemesi doğru değildir. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Yerel medya daha az uydu ücreti ödeyecek" dedi.

Hamza Dağ, ayrıca yerel medyaya reklam konusunda destek olacaklarını söyleyerek, "Yerel medya yaşamalıdır. Biz her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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