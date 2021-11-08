AK Partili Dağ, CHP Sözcüsü Öztrak'ın "provokasyon" açıklamasına tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
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AK Partili Dağ, CHP Sözcüsü Öztrak'ın "provokasyon" açıklamasına tepki gösterdi Açıklaması

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
AK Partili Dağ, CHP Sözcüsü Öztrak'ın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesini provokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesini provokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Dağ, Öztrak'ın partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Öztrak'ın konuya ilişkin gazetecilerden gelen soruya "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadeleriyle ve İzmir'de yaşayan Gümren'in Meral Akşener'in gezisi için özel olarak Bingöl'e gelmesinin hayatın olağan akışına uymadığını belirterek yanıt verdiğini hatırlatan Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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