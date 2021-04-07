AK Partili Dağ: "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" ifadesiyle tepki gösterdi.