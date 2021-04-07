AK Partili Dağ: "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor"
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" ifadesiyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" ifadesiyle tepki gösterdi.
Dağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kibirli CHP, darbeci CHP, vesayetçi CHP, ağzı bozuk CHP, olayın özeti CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir turnusol kağıdı ya da bir bildiri yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay