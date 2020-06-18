AK Partili Dağ: Bizim muhatabımız başkanın kendisidir
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AK Partili Dağ: Bizim muhatabımız başkanın kendisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirmelerine rağmen eşinin yanıt verdiğini belirterek, "Başkanın eşi bizi başkanla beraber şatoya kahve içmeye davet ederse 'hayır'...

AK Partili Dağ: Bizim muhatabımız başkanın kendisidir
18.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirmelerine rağmen eşinin yanıt verdiğini belirterek, "Başkanın eşi bizi başkanla beraber şatoya kahve içmeye davet ederse 'hayır' demeyiz" dedi. Dağ, Köy-Koop konusunda muhataplarının Tunç Soyer olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirmelerine rağmen eşinin yanıt verdiğini vurguladı. Dağ'ın "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süt kuzusu için aldığı sütler Balıkesir'den fabrikalardan satın alınıyor. Sütlerle ilgili şikayetler var. Başkanın eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu Köy-Koop süreci yürütemiyor. Burada bir akrabayı kayırma, nepotizm var" açıklamasına Neptün Soyer de, Dağ'ı kooperatife kahve içmeye beklediğini belirtip, "Bizim akçeli işlerle işimiz olmaz yanıtını verdi. Yaşanan süreci değerlendiren Dağ, "Televizyonda daha önce bizim açıklamalarımız olmuştu. Ben açıklama karşısında muhatap olarak büyükşehir belediye başkanımızı düşündüm ve ondan bir açıklama beklerdim. Benim muhatabım büyükşehir belediye başkanımızdır. Onun yaptığı bir faaliyettir. Köy-Koop' un bir faaliyeti muhataplık noktasında benim muhatabım değildir. Bir diğer nokta o açıklamada kesinlikle parasal bir hususa değinmedim ve değinmemeye gayret ettim. Ama Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer hanımın 'parayla işimiz yok' açıklamasını garipsedim. Büyükşehir belediye başkanımızın eşine hem bir kadın hem de belediye başkanımızın eşi olduğu için saygı gösteririz. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nin nepotizm noktasında yapmış olduğu bir hareket İzmirlilerin kabul edebileceği bir hareket tarzı değildir. Eğer büyükşehir belediye başkanımızın eşi belediye başkanımızla beraber şatoda kahve içmeye davet ederse biz de tabi ki buna hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE OLSAK AYNISINI YAPACAKTIK'Yerelde kalkınmanın önemli ve değerli olduğunu da anlatan Dağ, "Dokuz yıldır İzmir'in milletvekiliyim. Aziz Kocaoğlu'nun birçok faaliyetini eleştirdik ama süt kuzusu projesi ile ilgili ben ve diğer arkadaşlarım, milletvekillerimiz, bakanlarımız, başbakanımız, bununla ilgili hiçbir eleştiri getirmedik. Çünkü hem yerelde Tire'de, Küçük Menderes Havzası'nda çalışan insanların kazancı noktasında bir çalışmaydı hem de 155 bin aileye ayda 8 litre süt götüren bir projeydi. Biz de olsak aynısını yapacaktık, daha iyisini yapmaya çalışacaktık. Meseleye böyle baktık" dedi.'PANDEMİ MAZERET OLAMAZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin bahane üretmemesi gerektiğini de vurgulayan Dağ, "Bir yıllık dönemden daha fazla bir dönem geride kaldı. Bizim elimizde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vaatleri var. Ne zaman neyi yapacağını söylemiş. Bunu yapmış mı yapmamış mı hepsi elimizde. Çoğunu yapmadı. Bununla ilgili kamuoyuyla paylaşacağım bilgiler vardı ama salgın süreci devreye girdi. Bu süreçte bu konuda eleştirinin doğru olmayacağını düşündük. Bu konudaki hususu biraz erteledik. Tabi bu konudaki erteleme çok uzun süreli bir erteleme değildir. Bir insan dört sene boyunca salgın sürecini mazeret olarak ortaya koyamaz. Önümüzdeki süreçte biz; kalem kalem bu konudaki hususları mutlaka kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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