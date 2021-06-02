AK Partili Dağ, Beydağ'a iki ay içinde doğal gaz verilmesinin hedeflendiğini bildirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Beydağ'ın doğal gaza kavuşmasının ardından ilçenin daha da gelişeceğini ve enerji tasarrufu sağlayacağını aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Beydağ'ın doğal gaza kavuşmasının ardından ilçenin daha da gelişeceğini ve enerji tasarrufu sağlayacağını aktardı.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun talebi üzerine harekete geçerek İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ ile yaptıkları görüşmelerin ardından ilçede başlatılan doğal gaz çalışmalarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Dikili'deki doğal gaz altyapı çalışmalarından sonra Beydağ'daki çalışmaların da sevindirici olduğunu ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'in ve ilçelerinin sorunlarına kayıtsız kalmayacağımızı her zaman dile getiriyoruz. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için samimi bir şekilde çalışıyoruz. İki ay gibi kısa sürede gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği Beydağ'da vatandaşlarımız daha ucuz ve konforlu bir enerjiye ulaşacak. Doğal gaz, Beydağlı'ya enerji tasarrufu sağlayacak, Beydağ'ın gelişimine de katkı sunacak." diye konuştu.

Dağ, ilk etapta Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde başlatılan çalışmaların sona ermesiyle 744 haneye doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini, önümüzdeki yıllarda da yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör