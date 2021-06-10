AK Partili Cora: "Kılıçdaroğlu, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi hakkında fikir beyan etmeli"
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AK Partili Cora: "Kılıçdaroğlu, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi hakkında fikir beyan etmeli"

AK Partili Cora: 'Kılıçdaroğlu, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi hakkında fikir beyan etmeli'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP Genel Başkanı, HDP'ye açılan kapatma davasını doğru bulup bulmadığından ziyade, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi, PKK ile münasebetleri hakkında bir fikir beyan etmesi elzemdir.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP Genel Başkanı, HDP'ye açılan kapatma davasını doğru bulup bulmadığından ziyade, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi, PKK ile münasebetleri hakkında bir fikir beyan etmesi elzemdir." dedi.

Cora, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP hakkında hazırlanan iddianamedeki eksiklikler giderilerek Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulduğunu anımsattı.

AK Parti'nin, her zaman demokrasinin ve hukukun üstünlüğüne inanarak siyaset yaptığına işaret eden Cora, bu ilkeler doğrultusunda dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir siyasi partinin, terör örgütleriyle bu denli içli dışlı olmasına izin verilemeyeceğini vurguladı.

Cora, yargı erkince HDP'ye ilişkin toplanan delillerin, Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Barış diyerek savaş çığırtkanlığı yapanlar, 'insan hakları' diyerek masumları katledenler, 'demokrasi' diyerek gayrimeşru girişimlerden medet umanlar, 'hukuk' deyip illegal yapılara iradesini teslim edenler bizim için inandırıcılığını kaybetmiştir. Bunlar Kanatlı Kümes Hayvanları Derneği kursalar horoz dövüşü; Barış Akademisyeni diye bir araya gelseler terörist eğiticiliği yaptırırlar. Artık bu iş kopacaksa, inceldiği yerden kopsun. Herkes kendisine çeki düzen versin. PKK'ya 'terör örgütü' demeyi öğrensinler. CHP Genel Başkanı, açılan bu kapatma davasını doğru bulup bulmadığından ziyade, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi, PKK ile münasebetleri hakkında bir fikir beyan etmesi elzemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik çok yönlü terör saldırılarına karşı tavır ve tutumunu gözden geçirmesi gerekir. Artık herkes safını belli etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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AK Partili Cora: "Kılıçdaroğlu, stratejik ortağı HDP'nin teröristlerle ilişkisi hakkında fikir beyan etmeli" - Haberler
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