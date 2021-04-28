AK Partili Cora, ABD Başkanı Biden'in, 1915 olaylarını "soykırım" nitelemesine tepki gösterdi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "Bu Batı siyasetinin bitmek tükenmek bilmeyen 'çamur at izi kalsın' anlayışıdır.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "Bu Batı siyasetinin bitmek tükenmek bilmeyen 'çamur at izi kalsın' anlayışıdır." dedi.

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yılını büyük bir sevinçle kutladıklarını anımsattı.

Böylesine güzel bir günün sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını "Soykırım" olarak nitelediği açıklamasının akıllara zarar olduğunu ve bu durumu esefle kınadıklarını ifade eden Cora, "106 yıl önce Türk ve Ermeni halkları için dramatik sonuçlar doğuran olayları hiçbir somut veriye dayanmadan, tarihsel gerçeklikten uzak bir yorumla 'soykırım' olarak nitelendirmek büyük bir iftiradır. Şanlı tarihimizin hiçbir döneminde ne bir topluma ne de bir devlete karşı ne katliam ne de soykırım gibi bir vahşete rastlanılması asla mümkün değildir." diye konuştu.

Cora, Türkiye'nin, dünya toplumlarına karşı "Gelin ortak tarih komisyonu kuralım" diyerek arşivleri dünyaya açmasının özgüven kaynağı olduğunu vurguladı.

Türklerin izah edilemeyecek hiçbir tarihi meselesinin olmadığını belirten Cora, şöyle konuştu:

"Gelin arşivlerimizi tarihçilere açalım dediğimizde köşe bucak kaçanlar, bir oldu bitti ile ülkemizi huzursuz etmek, kirli pazarlıklarına konu etmektedirler. Bu, kabulü mümkün olmayan, ermeni diasporasına karşı popülist bir söylemdir. Bu, işe yaramaz bir yalan, çıkmaz bir yoldur. Bu Batı siyasetinin bitmek tükenmek bilmeyen 'Çamur at izi kalsın' anlayışıdır. Herkes kendi tarihi ile yüzleşsin, Orta Doğu ile Afrika ile yüzleşin, Hiroşima ayıbı ile yüzleşin, ASALA ile PKK ile yüzleşin. Bosna ile Filistin ile yüzleşin, beyaz adamın Kızılderililere yaptıklarını söylemiyorum bile. Ondan sonra yüz varsa konuşsunlar, ondan sonra söz varsa başka ülkelerin tarihlerine laf atsınlar."

Cora, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginliğe de değindi.

Yaşanan gerginlikle ilgili Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile geniş çaplı olarak görüşme gerçekleştirildiğini anımsatan Cora, "Türkiye olarak Karadeniz'de barışın devamını ve yükselen tansiyonun sona ermesini istiyoruz. Barışın devamı için de diplomasi ve diyaloğa çok önem veriyoruz. Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi Dışişleri Bakanımız bu toplantıda bir kez daha dile getirmiştir. İnşallah bu toplantı bölgedeki tansiyonun düşmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen