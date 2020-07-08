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AK Partili Çivitcioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Devrez Kızlaryolu Barajı" yanıtı...
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AK Partili Çivitcioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Devrez Kızlaryolu Barajı" yanıtı...

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Kurşunlu'da yapımı süren baraja ilişkin, "Barajımızla ilgili ödenek ayrılmış ve müteahhit firma tarafından çalışmalara başlanmıştır.

AK Partili Çivitcioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na
08.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:31

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Kurşunlu'da yapımı süren baraja ilişkin, "Barajımızla ilgili ödenek ayrılmış ve müteahhit firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu biz işimizi biliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz her sözün sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Çivitcioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Köpürlü köyünde temeli atılan Devrez Kızlaryolu Barajı'nın "sihirbazlıkla ortadan kaybolduğuna" yönelik sözlerini şaşkınlıkla dinlediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu barajın temelinin atılmadığına ilişkin eleştirilerini de aktaran Çivitcioğlu, "Bugüne kadar ülkenin hayrına herhangi bir proje üretmemiş, en büyük hizmeti sadece çeşme açılışı olan birisine baraj yapım işini anlatmak bizim için hayli zor olacak. Sayın Kılıçdaroğlu, baraj veya gölet inşaatlarına, önce ulaşım yolları açılarak işe başlanır. Bu işlemden sonra da gövde temel kazısına başlanır. Şu ana kadar, vana odası, ulaşım yolu ve ana ulaşım yolu açılmıştır." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Çankırı ziyaretinde baraj yapım alanına da gidildiğini, barajın isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı olarak belirlendiğini anlatan Çivitcioğlu, "Bu barajımızla ilgili ödenek ayrılmış ve müteahhit firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu biz işimizi biliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz her sözün sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Çankırı halkının baraj çalışmalarının ne durumda olduğunu bildiğini de belirten Çivitcioğlu, şunları kaydetti:

"Çankırı insanı, basiretiyle ve ferasetiyle gelişmeleri izler. Seçim zamanı geldiğinde de süreci vicdan terazisinde hassasiyetle tartar ve gereğini yapar. Çankırı seçmeni, sizin ensenize öyle bir dokunmuş ki 18 senedir yerden kalkamamışsınız. Kalkacağa da hiç benzemiyorsunuz. Biz icraatlar ile hizmet siyasetimize, siz ise boş laf siyasetinize devam edin ama şunu da iyi bilin, Cumhur İttifakı'nın sımsıkı olduğu Çankırı'mızdan size ve ittifakınıza mama yok."

Kaynak: AA

Manşet

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