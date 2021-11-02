AK Partili Çilez'den CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine tepki Açıklaması

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine teşekkür ettiğini belirterek, "CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Adeta bu teşekkürle gurur duyuyorlar." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda Suriye ve Irak tezkeresinin görüşüldüğünü anımsattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki varlığından rahatsızız." açıklamasının ardından CHP'nin tezkere oylamasında "ret" oyu kullandığını ifade eden Çilez, şöyle devam etti:

"Dün aynı maddelere 'evet' derken bugün birkaç uydurma bahane ile tezkereye 'hayır' diyor. Emir aldığı okyanus ötesinin direktiflerini yerine getiriyor. İttifak ortağı İYİ Parti ise tezkereye 'evet' diyor. Siz nasıl ittifaksınız? En önemli ve hayati konularda bile anlaşamıyorsunuz. Sizden bu millete bir fayda gelmez. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine politika inşa etmekten vazgeçin. Yalan değil, politika üretin."

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP'nin tezkerede "ret" oyu vermesiyle ilgili açıklaması olduğunu söyleyen Çilez, "PKK elebaşlarından gelen açıklamaları duyduk. Bunları da hayretle izliyoruz. CHP ve Kılıçdaroğlu'na tezkeredeki tutumlarından dolayı teşekkür ettiler. Onlar teşekkür edebilir fakat CHP'nin buna verdiği tepkiler çok garip. CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Adeta bu teşekkürle gurur duyuyorlar. CHP ile HDP'nin kanka olduğunu buradan anlıyoruz." diye konuştu.

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