AK Partili Çelik: 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak
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AK Partili Çelik: 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak

AK Partili Çelik: 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak
05.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:09

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yazar Ragıp Zarakolu'nun bir internet sitesindeki köşe yazısını paylaşarak tepki gösterdi. Çelik, 'Yassıada rejimi'nin katliam rejimi olduğunu belirterek, "Demokrasiyi felç etme örgütünün inandığı tek rejim, 'Yassıada rejimi'dir demiştik. Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve cumhuriyetin safıdır. Meclis'in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete 'rejim' demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler, demokrasimize saldırıyor. Şimdi 'Yassıada rejimi'ne özlemlerini ifade ediyorlar" dedi.

'DEMOKRASİMİZİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR'Çelik, "Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yerin 'Yassıada zihniyeti'ni hayata geçirmek olduğunu" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol, bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar. Demokrasimiz ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle başbaşa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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