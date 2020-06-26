AK Partili Çelik: Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz
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AK Partili Çelik: Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'deki mücadelemizin önemli bir parçası, 'kadının adı'nı faşizmin eleğinden geçen 'sıfatlar'dan kurtarma mücadelesidir.

AK Partili Çelik: Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz
26.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'deki mücadelemizin önemli bir parçası, 'kadının adı'nı faşizmin eleğinden geçen 'sıfatlar'dan kurtarma mücadelesidir. Geçmişi 'demokrasi hırsızlığı' ile dolu olanların grup başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yaptıkları saldırıları kınıyorum. Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz" dedi. 

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçmişte kadınların önemli bir kesiminin kamusal alanda yer edinmesinin, sadece sahip oldukları inanç ve kılık kıyafet yüzünden rejim meselesi haline getirenlerin bulunduğunu bildirdi. Cumhuriyetin, 1930'dan itibaren kadınların toplumsal hayatta daha etkin olmasına dönük bir dizi düzenlemeyi hayata geçirerek diğer devletlerden pozitif manada ayrıştığını belirten Çelik, "Ama bu fanatikler bu kazanımı ayrımcılığa kurban etmek için yıllarca zulüm örnekleri ortaya koydular. 1934 yılından başlamak üzere kadınlarımızın demokratik bir hak olarak siyasi hayatta seçme ve seçilme imkanını elde etmesi ile ülkemiz önemli bir kazanım elde etmişti. Ama fanatikler darbelerle, zulümlerle, üniversite kapılarını kapatarak kazanımları çalan bir düzen kurdular" dedi.

'ZENGİN'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ'Çelik, 28 Şubat müdahalesinin kadınların toplumsal hayatta hukuki ve siyasi haklarını kullanması engelleyen fanatizmin çarpıcı bir örneği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Faşizm milletin tüm haklarını ve tabii kadın haklarını da çaldı. O günlerde pek çok siyasetçi, gazeteci, bürokrat ve kamusal aktör bu faşizme destek verdi. Yazdıkları ve söyledikleri ortadadır. Onların faşizmi, kadınlara verdikleri sıfatlara göre adlarını yok saymaktı. Kadınlara verdikleri 'sıfat'lara göre kadınların 'ad'larını var ya da yok saymak bu tip faşizmin alametlerindedir. Bunlar demokrasi ve hukuk hırsızlarıdır. Demokrasi hırsızları pusuda bekliyor. Her vesileyle kafalarını çıkarıyorlar. Bu ülkenin insanlarını verdikleri 'sıfat'lara göre hak ve hürriyetler konusunda ayrıma tabi tutma siyasetlerini hala devam ettirmeye çalışıyorlar. İnsanımızın ve özellikle kadınların 'ad'ları, bunların verdiği 'sıfat'lardan kurtuldukça demokrasimiz güçlendi. Şimdi bu gerçek ifade edildiği zaman geçmişteki faşist beyanlarıyla yüzleşip utanç duyacakları yerde, saldırganlaşıyorlar. Türkiye'deki mücadelemizin önemli bir parçası, 'kadının adı'nı faşizmin eleğinden geçen 'sıfatlar'dan kurtarma mücadelesidir. Geçmişi 'demokrasi hırsızlığı' ile dolu olanların grup başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yaptıkları saldırıları kınıyorum. Tüm 'kadının adı'nı var kılmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

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