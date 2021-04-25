AK Partili Çelik: Tarih bir yargılama alanı olsaydı, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar. Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı