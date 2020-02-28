AK Partili Çelik: Rejim unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurudur

28.02.2020 02:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:56

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Türk askerlerine gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin, "Bu saldırıdan sonra rejim unsurları bütün kara ve hava unsuralarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Onlara gerekli cevaplar veriliyor ve verilmeye devam edecektir. Rejim unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurudur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki hava saldırısı sonrası CNN TÜRK canlı yayınına katıldı. Türkiye'nin Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin şehitlerimize yaralılarımıza şifa diliyoruz. Aynı zamanda şehitlerimize yapılan alçakça saldırıya en güçlü şekilde karşılık veren mücadele eden kahraman Silahlı Kuvvetlerimize buradan dualarımızı desteklerimizi gönderiyoruz. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele etmektedir. Türkiye bu mücadeleyi o topraklarda belli bir derinlik yaratarak ortaya koymasaydı, bu mücadele hatırlıyorsunuz topraklarımızın içine sıçramaya başlamıştı. Hatay'a, Urfa'ya, Antep'e füzeler düşüyordu. Bunları püskürttük ve bunları Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve vatandaşlarına zarar vermeyecek bir derinliğe kadar öteledik. Dolayısıyla buradaki bu terörün sivil alanlardaki bu bölgelere yerleşmemesi için topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit etmemesi için İdlib'deki askeri varlığımız büyük bir milli güvenlik fonksiyonu icra etmektedir. Bu saldırı Soçi mutabakatına ve diğer mutabakatlara rağmen rejimin kalleşliği tarafından ve rejimi destekleyenlerin cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Şehitlerimiz için canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Bu mücadele ülkemizin sınırlarını korumak için son derece haklı bir mücadeledir ve sonuna kadar verilmesi, gereken bir mücadeledir. Bu saldırıyı yapanlara da gereken cevap anında verilmiştir. Bundan sonra da verilmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AÇIK KAPI POLİTİKASITürkiye'nin mülteci politikasının aynı olduğunu fakat, Türkiye'nin artık mültecileri tutabilecek durumda olmadığını kaydeden Çelik, "Bizim bu konuda resmen söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama Türkiye'nin İdlib'den gelen bu yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafından tutulamıyor. Bu yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye'nin içindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyorlar hem de Suriye topraklarından Türkiye doğru hareketlenme var. Ancak şimdiye kadar mülteci politikamız aynıdır. Ortada bir durum var atık mültecileri tutacak durumda değiliz." diye konuştu.'KINAMALARDAN BIKTIK, RETORİKTEN BIKTIK'Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nden somut destek görmek istediklerini belirterek, "Avrupa Birliği'nin burada yapacağı tek bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin haklı mücadelesinde nasıl destek vereceğidir. Kınamalardan bıktık. Retorikten bıktık. Söylemlerden bıktık. Türkiye'nin yanında hiçbir fiili tavır alınmamasından bıktık. Ne orada uçuşa yasak bölge oluşturalım dediğimizde destek verdiler. Ne güvenli bölge oluşturalım dediğimizde destek verdiler. Şimdi yapacakları şey Türkiye'nin yanında ama sadece sözle değil somut olarak ve eylem olarak nasıl duracaklarını göstrermeleridir. Bunun dışında hiçbir şey Türkiye için önem teşkil etmiyor." dedi.Konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak kararlar konusunda da değerlendirmede bulunan Çelik, "Tabii ki yüce meclisin takdirindedir. Böylesine milli bir meselede Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman tarihi fonksiyonunun icra etmiştir. ve TBMM milletimiz adına milli birlik ve beraberlik içerisinde bu tip saldırılara karşı koyulacağını her zaman ifade etmiştir. TBMM'nin geleneğinde bu var." ifadelerini kullandı. 'NATO'YA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: "Bu saldırıdan sonra rejimin bütün kara ve hava unsurlarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Onlara gerekli cevaplar veriliyor ve verilmeye devam edecektir. Rejim unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurudur. Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. NATO ile yarın sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir." YARIN NATO'YLA İSTİŞARELER BAŞLIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu saldırının sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası hukuk, uluslararası toplumdan topyekun bir tepki verilmesini beklediklerini kaydetti. Çelik, "Dışişleri Bakanımız NATO Genel sekreteri ile görüştü. NATO'yu bilgilendireceğiz. NATO'yu istişareye çağırıyoruz. Bu sadece tek bir ülkeye yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Katil bir rejimin uluslararası bir topluma yapmış olduğu bir saldırı olarak görmüyoruz. Dolayısıyla burada saldırıya uğrayan sadece Türkiye değildir. Uluslararası hukuk, uluslararası toplumdan topyekun bir tepki verilmesini bekliyoruz. Bütün bunlarla ilgili girişimlerimiz ortaya koyacağız. NATO'yla yarın sabah istişare süreci başlatılıyor. Unutulmaması gerekir ki Türk Silahlı Kuvvetleri hem Türkiye'nin hem de NATO'nun sınırlarını koruyor. Türkiye'ye yapılan bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılan bir saldırıdır. NATO'nun kuruluş amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Yapılan açıklamaları dikkatle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA