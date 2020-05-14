AK Partili Çelik: Milletten başka safımız yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz. Milletten başka safımız yok. 'Yeter karar milletindir' diyerek, yola devam ediyoruz" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' iradesiyle başlayan demokratikleşme çizgisinin, 'Söz ve karar milletindir' diye devam ettiğini belirterek, "Millet adına çıkılan yolda şehit Başbakan Adnan Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi. Milletin demokrasiyi inşa etmek ve korumak için çok büyük bedeller ödediğini vurgulayan Çelik, "Başbakanını ve bakanlarını şehit verdi. Darbelere, suikastlere, zulümlere rağmen yolundan dönmedi. Bu büyük yürüyüş aynı zamanda bir milletin kendi iradesine sahip çıkma yürüyüşüdür. O günden bu güne milletimizin iradesini vesayet yoluyla çalmak isteyenler hep varoldu. Milletimizin iradesini koruma mücadelesi dünya demokrasi tarihinin en önemli mücadelelerinden biridir. Hala anti-demokratik hevesler içinde olanlar var. Bunlara karşı mücadele sürüyor" ifadelerini kullandı.

'MEMLEKETİN BİR DARBE GÜNDEMİ YOK'Çelik, seçilmiş iktidara ve millet iradesine karşı anti-demokratik hevesleri olanların bugün daha sinsi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Demokratik söylemin altına gizlenmiş vesayet anlayışı ile daha sinsi yollarla hareket ediyorlar. Artık vesayetçi heveslerini demokratik söylemlerin altına saklıyorlar. Memleketin bir darbe gündemi yok. Ama bu siyasi kesimlerin darbecilikten başka gündemleri yok. Geçmişte alenen askeri vesayet ya da yargı vesayeti yoluyla yaptıklarını bugün, demokratik işleyişin altını oyarak yapmaya çalışıyorlar. Demokratik kavramlara şeklen saygı gösteriyorlar ama milli iradenin neticelerinin meşruiyetini yok etme çabasını sürdürüyorlar. Daha sinsi şekillerle hareket ediyorlar. 'Yıkım siyaseti' bunların belirleyici özelliği. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile açıkça kavga etmeyi bıraktılar, sinsice kavga ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyeti ve seçimlerin demokratik neticeleri ile kavga etmeleri bundan. Darbeci sözler söyleyip, 'hükümet niye darbe tartışıyor' diyenler bunlar. Meselenin farkındayız. Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz. Milletten başka safımız yok. 'Yeter karar milletindir' diyerek yola devam ediyoruz."

Çelik ayrıca, 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başladığını, o günden bu güne emek verenlere, bedel ödeyenlere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kaynak: DHA