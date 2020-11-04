AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı

04.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:37
AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı

AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklamasına tepki göstererek, "Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve...

AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklamasına tepki göstererek, "Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan basın açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklaması, faşist ve ahlaksız bir dille Sayın Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a saldırmaktadır. İftira ve nefret suçu ile dolu bu metin bir açıklama değil, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere, siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki 'Türk' sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir 'beşinci kol faaliyeti' olarak değerlendiriyoruz. KKTC'nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı hedef aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük hadlerini aşan bir açıklama yaptı. Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık etmektir" dedi.

'KARANLIK BİR ZİHNİYETE YAKIŞIR'Çelik, bu zihniyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türkünün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru makamlarını hedef alan bu sözde açıklama bir kara propaganda metnidir. Türkiye ve KKTC vatandaşlarının demokratik iradesini hedef almaktadır. Bu kara propaganda metnine imza atan zihniyet, demokratik değerlerden nasibini almamış zihniyettir. Rum liderine Cumhurbaşkanımızı ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı şikayet etmeye kalkan bu çarpık zihniyetin siyasi pusulasının Türkiye ve KKTC düşmanlığı olduğu açıktır. Bu açıklama tüm Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına düşmanlık etmektedir. Demokratik değerlere düşman bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alarak iftiralarına devam etmiştir. Cumhurbaşkanımıza karşı Yunan ve Rum faşistlerin diliyle konuştukları açıktır. Bu, onların hangi adrese kayıtlı olduklarını da gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk davasının öz savunucusudur. KKTC'nin egemenlik hakları ve menfaatlerinin korunması için en güçlü desteği vermektedir. Rum lidere yalvaranların, Kıbrıs Türk davasını kuvvetle savunan Cumhurbaşkanımıza iftira atması ancak karanlık bir zihniyete yakışır."'SORUMLU OLANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

"Bu metni kaleme alanların Kıbrıs Türk kimliğine en ufak bir aidiyeti olsaydı Rum lidere yaranmacı bir metin ile rezil olmaktan kaçınmaları gerekirdi" diyen Çelik, bu tip yapılanmaların, KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine ve Türkiye-KKTC kardeşliğine hiçbir şekilde gölge düşüremeyeceğini vurguladı. Çelik, "Bu yapılanmanın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadelerle siyasi ve hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. KTÖS'nın, Cumhurbaşkanımıza yalan ve iftiralarla saldırmasının arkasında EOKA siyasetine teslimiyet vardır. Kıbrıs Türklüğüne düşman bu siyasete geçit vermeyiz. Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Rum tezlerine ve EOKACI siyasete biattir. Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz. Herkesi de kınamaya ve protesto etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı
AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı
AK Partili Ahmet Zenbilci Hüyük'te
AK Partili Ahmet Zenbilci Hüyük'te
AK Partili Arslan: 'Türkiye'yi kimse denklemden çıkaramaz, yok sayamaz'
AK Partili Arslan: "Türkiye'yi kimse denklemden çıkaramaz, yok sayamaz"

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Bu gece aldığımız oylar muazzam. Biz bu gece kazandık" dedi. - HaberABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Pensilvanya'da inanılmaz farkla kazanıyoruz. 690 bin oy farkla kazanıyoruz" dedi. - HaberAK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı - HaberMHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti - HaberTexas'ın kazananı Trump oldu - HaberSon Dakika | Joe Biden: "Oyları saymak uzun sürebilir. Seçimi kimin kazandığını ABD halkı söyler" dedi. - HaberArka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor - MagazinSon dakika haber... Donald Trump, 18 delegeye sahip olan eyaletlerden Ohio'da seçimi kazandı - HaberSon dakika haber! ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 213, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 145 delege kazandı. - HaberSon dakika: Beyaz Saray yakınındaki protestolarda 1 kişi gözaltına alındı - HaberSon dakika gündem: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu- "Hidrokarbon arama, çıkarma ve faydalanma konusunda... - HaberABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Geert Wilders
Magazin Halil Sezai Yonca Evcimik İkbal Gürpınar İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan açıklamayı kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 10:38:02. #1.14#
title