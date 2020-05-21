AK Partili Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz.

AK Partili Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz
21.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, camilerin merkezi ses sisteminden müzik yayını yapılmasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Şenol Güneş Bülent Uygun İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: AK Partili Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:07:42. #1.15#
title