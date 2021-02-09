AK Partili Çelik, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoların, bilime yapılan saygısızlık ve haksızlık olduğunu söyledi
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AK Partili Çelik, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoların, bilime yapılan saygısızlık ve haksızlık olduğunu söyledi

09.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:26
AK Partili Çelik, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoların, bilime yapılan saygısızlık ve haksızlık olduğunu söyledi

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, "Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu henüz çalışmaya başlamadan bu denli amacı aşan eleştiri ve protestolar, aslında meseleye ne kadar önyargıyla bakıldığının en açık göstergesidir.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, "Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu henüz çalışmaya başlamadan bu denli amacı aşan eleştiri ve protestolar, aslında meseleye ne kadar önyargıyla bakıldığının en açık göstergesidir. Bu yapılanlar en basit ifadeyle bilime yapılan saygısızlık ve haksızlıktır." dedi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması yapılmasının ardından yaşanan olayları hayret ve üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Suni gündemler yaratılarak hükümeti karalama kampanyasıyla ülke gündeminin meşgul edilmesinin üzücü olduğunu söyleyen Çelik, rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yapılan bu protestoların aslında önyargılar altında ve başka amaçlar uğruna yapıldığını ifade etti.

Çelik, şöyle devam etti:

Rektör hocamızın akademik kariyeri, liyakati de ortadadır. Henüz hocamız çalışmaya başlamadan bu denli amacı aşan eleştiri ve protestolar, aslında meseleye ne kadar önyargıyla bakıldığının en açık göstergesidir. Bu yapılanlar en basit ifadeyle bilime yapılan saygısızlık ve haksızlıktır. Bu nedenledir ki Boğaziçi Üniversitesinin öğretim üyeleri ve öğrencilerini, yaptıkları bu gereksiz protestoları sonlandırmaya ve bilim üretmeye davet ediyorum. Farklı öğrenci gruplarının yaptığı protestolar ise haddini aşarak kutsallarımıza saldırı noktasına gelmiştir. Artık bu noktaya varan eylemler; protesto ve tepki sınırlarının ötesinde adeta terör faaliyeti haline gelmiştir. Bu eylemleri milletimizin değerlerine saldırı, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasıt olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum."

Protestoları savunan siyasi partiler illa bir uğraş arıyorlarsa milletin oylarıyla kazandıkları belediyelerin asli görevi olan vatandaşa hizmet görevlerini yerine getirmelerini temenni ettiğini söyleyen Çelik, Hatay'da kaynakları şuursuz bir şekilde harcayan bir CHP belediyeciliğiyle karşı karşıya olduklarını önü sürdü.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin merkezi bütçeden her türlü desteği aldığını ancak buna rağmen tüm kaynak, emek ve çabanın belediyecilik hizmetlerinden uzak bir şekilde harcandığını ifade eden Çelik, "Hatay'ın ihtiyacı olan hizmetleri karşılayabilecek bütçeyi, elle tutulur, gözle görülmeyen hayali projelere harcayan anlayış neticesinde 10 yıldır tamamlanamayan altyapılar, musluklardan akmayan sular, çamur çukur içerisindeki yollar ve dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Asi Nehri gibi bir değerin kıymetinin bilinmemesine kadar pek çok sorunla karşı karşıyayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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