AK Partili Canbey: "Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğanlar bitmez"

22.09.2019 14:26

AK Parti Balıkesir Milletvekili, Dışişleri Komisyonu ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi Mustafa Canbey, "Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğanlar bitmez" dedi.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ziyaretlerinin ilk durağı olan AK Parti İlçe Başkanlığı binasında İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ilçe yönetiminin yanı sıra partililer tarafından karşılanan AK Parti Balıkesir Milletvekili, Dışişleri Komisyonu ve TÜRKPA Türk Grubu Üyesi Mustafa Canbey, Ayvalık'ta diri ve canlı bir teşkilatın var olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dışişleri görevi nedeniyle Paraguay'dan döndüğünü ve aralıksız 14 saatlik gidiş-dönüş uçuşu sırasında Türk Hava Yolları sayesinde çok rahat bir yolculuk gerçekleştirdiklerini kaydeden Canbey, "Türk Hava Yolları bir marka olarak uluslararası seyahatlere damgasını vurmuş durumda. Bu da bizi gerçekten ziyadesiyle memnun kılıyor. Sonuçta bugün buradayız. Nasipse Pazar günü de TBMM Başkanımız ile birlikte Kazakistan'a gideceğiz. Sonrasında da Meclisimiz açılacak ve sizlerle yine hem Mecliste hem de Balıkesirimizde birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.



Milletvekilliğinin vatandaşlarla ilgilenmek, vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışmak ve milletin kendilerine verdiği vekaleti en iyi şekilde yerine getirmek, bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek olduğunu hatırlatan Canbey, "Bugünlerde ülke olarak biraz zorluklarımız var. Hem bölgemiz açısından, hem dünya siyaseti hem de ekonomik anlamda bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm bu zorlukları aşmak için Cumhurbaşkanımız önderliğinde, bakanlarımızla, milletvekillerimizle çok büyük bir gayret sarf ediyoruz." dedi.



Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin çevresinde hiçbir zaman böylesi bir olumsuz atmosferin ortaya çıkmadığını söyleyen Canbey, "Bakın yakın coğrafyamızdaki Mısır'da darbe oldu. Hemen dibimizdeki Suriye'de olanları görüyorsunuz. Irak'ta yaşanılanlar zaten malumunuz. Libya'da, Yemen'de olanları görüyorsunuz. Bölgemiz inanılmaz bir şekilde sıkıntılı. Bu bölge bizim; hem insani, hem gönül, hem de ekonomik anlamda iç içe girdiğimiz yerlerdir. Bu yüzden de sıkıntılar beraberinde geliyor. Bu durum; bazen göç sorunu olarak, bazen ticari olumsuzluk olarak, bazen de terör olarak bizler yansıyabiliyor. Tüm bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor Türkiye. Bunlar kolay şeyler değil. Eğer ülkemiz güçlü olmasa, ekonomimiz güçlü olmasa, askeriyemiz güçlü olmasa, sosyal yönümüz güçlü olmasa, en önemlisi de liderimiz güçlü olmasaydı biz bugün bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşayamayabilirdik. Çevremizde düşmanımız çok. Bu düşmanların hepsiyle mücadele ediyoruz. Bu yüzden bizlere düşen görev; bu zor günlerde daha sabırlı olmak, memleketimizin sorunlarına yönelik daha da duyarlı olmak ve bu şekilde yola devam etmektir" ifadelerini kullandı.



2002 yılında AK Parti'nin göreve gelmesiyle birlikte ülke ekonomisinde inanılmaz bir refahın oluştuğunu belirten Canbey, "Ülkemiz her yönden gelişti. Hem kendi bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldi. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bugün hepimiz, ulaşımda elde ettiğimiz mesafeyi biliyoruz. Yolları hepimiz kullanıyoruz. Az önce hava taşımacılığından ve dünya şirketlerimizden bahsettim. Yine aynı şekilde sağlık alanında yaşanılan gelişmeleri hepimiz görüyoruz. Sosyal anlamda ülkemizin ihtiyaç sahibi ülkelere yapmış olduğu yardımları biliyoruz. Tüm bunlar ülkemizin gelişmişlik katsayısı ile alakalı olan faktörlerdir. Şundan da emin olun ki; Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılından bu yana dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisidir. Ortalama yüzde 6 oranında büyüyor" dedi.



Canbey, "Ülkemiz son dönemde az önce saydığım olumsuzlukların da etkisiyle maalesef biraz ekonomik anlamda zorluk yaşıyor. Ama inşallah bunu aşacağız. Bu yönde çok ciddi önlemler alınıyor. Çok ciddi gayretler gösteriliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm bu zorlukları aşarak ülkemiz, kendi bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin geçmişte 5 yıllık planlar hazırladığını ancak istikrarsızlıklar nedeniyle bu planların 2 yıl içerisinde çökerek hayata geçirilemediğini hatırlatan Milletvekili Mustafa Canbey, "Şimdi ise artık 50 ve 100 yıllık planları yapabilen bir ülke haline geldik. Biz; bu 50 ve 100 yıllık planlarımıza odaklanarak büyümeye devam edersek, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilme hedefi çok uzun sürmeyecektir. Biz ülkemize, devletimize, milletimize inanıyoruz. İnşallah bu millet tarihteki gibi hak ettiği yere yeniden ulaşacaktır. Bunun mücadelesini de çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Bizim devletlerimizi çok büyük devlet adamları yönetti. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetti. Alparslan, Anadolu'yu fethetti. Abdülhamit, tüm kriz ortamlarına rağmen yıllarca ülkeyi ayakta tuttu. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan da çok güçlü bir lider, çok güzel işler yaptı. Ama bazı zihniyetler sanıyorlar ki Recep Tayip Erdoğan gidince bu ülke kaosa sürüklenecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı devirdiklerinde ülke düzelecek. Bakın bu ülkede Recep Tayyip Erdoğanlardan çok var. Bunu herkesin bilmesi lazım. Nasıl Fatih Sultan Mehmet, ondan sonra Abdülhamit, Turgut Özal ve Recep Tayip Erdoğan gibi liderler çıkardıysa bu topraklar, bundan sonra da yeni liderler çıkaracaktır. Hiç ümitsizliğe kapılmanın anlamı yok" diye konuştu.



AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, partililerle buluşmasının ardından AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve ilçe yöneticilerinin eşliğinde Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar, Ayvalık Ziraat Odası, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şubesi ve Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA