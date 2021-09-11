AK Partili Can'dan 'MKE' açıklaması: 'İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı' - Haberler
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AK Partili Can'dan "MKE" açıklaması: "İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı"

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Politika

AK Partili Can'dan "MKE" açıklaması: "İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı" AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Makine Kimya işçisini masalarına meze yaptılar" AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun "anonim şirketi" olmasından sonra...

AK Partili Can'dan "MKE" açıklaması: "İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can:

"Makine Kimya işçisini masalarına meze yaptılar"

KIRIKKALE - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun "anonim şirketi" olmasından sonra işçi ücretlerinin yüzde 30'un üzerinde arttığını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi'nin "Dev 20 Proje" tanıtım töreninde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na hakkında konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Makine Kimya Endüstrisi'nin serbest piyasa ile rekabet edebilmesi lazım, Makine Kimyanın istihdamını arttırması lazım, Makine Kimya'nın ihracat yapması lazım, Makine Kimya'nın dünya silah sektörü ile yarışması lazım" diye konuştu.

"Kamu işçiliğiniz devam ediyor, devlet güvenceniz devam ediyor"

AK Partili Can, Kırıkkale'de çalışan işçilerin özlük haklarını korumak, onları daha iyi bir yere getirebilmek ücret ve statü açısından özelleştirme havzasından çıkarttıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir ücret verebilmek için ihracat yapabilmek için ne yaptık? Hazineye verdik. Bütün sermayesi hazineye ait. Hazine; Milli Savunma Bakanlığı'nın inisiyatifinde Türk Ticaret Kanunu'na göre, kamunun bir anonim şirketi kuracak ve Makine Kimya Anonim Şirketi adıyla olacak. Çalışanların ise kamu işçiliği devam ediyor. Özelleştirilemeyecek, isterse de kendisi gidebilecek. İsterse istifa edebilecek. Ama biz dedik ki arkadaşlar; Makine Kimya'nın ücretleri artacak. Kamu işçiliğiniz devam ediyor, devlet güvenceniz devam ediyor, kurum da özelleşmeyecek. Böylesi bir kurumdan başka bir yere gidilebilir mi? Başka bir yere gitmek istiyorsun da o hakkı da verdik. Ama enteresan şeyler oldu. Bunu ben anlattım. İl Başkanımız anlattı. Belediye Başkanımız anlattı. Sizler anlattınız hepimiz anlattık. Sosyal medyada da anlattık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anlattık. Basın toplantısında da anlattık. Birebir sorulara cevap verdik, bu hakikatti."

"Makine Kimya işçisini masalarına meze yaptılar"

MKE'nin anonim şirketi olmasına karşı çıkan muhalefete de değinen AK Partili Can, "Ama birileri Cumhuriyet Meydanı'nda bir takım toplantılarla Makine Kimya işçisini masalarına meze yaptılar. Yazık oldu, günah oldu, ailelerinin huzurunu bozdular. Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapıp Makine Kimya'yı siyasi emellerine alet edenler şimdi çıkmış diyor ki; 'bu kadar insan gidiyor yazık değil mi? Kırıkkale boşalıyor, Ankara boşalıyor.' İyi de kardeşim, bu bilgi kirliliğini, bu iftirayı, bu fücuru atan sensin. Şimdi çıkıp bunu söylemeye hakkın var mı? Kanunun çıkmaması için elinizden gelen mücadeleyi yaptınız" diye konuştu.

"İşçilerin maaşı yüzde 36 arttı"

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun fuarda 4 katrilyon anlaşmalar imzalamış bir kurum olduğunu dile getiren AK Partili Can, kanun çıktıktan sonra kamu işçiliğinin devam ettiğini ve ücretlerinde yüzde 30'un üzerinde arttığını ifade ederek; Ocak ayından itibaren de yaklaşık bin 500, 2 bin lira daha artacağını sözlerine ekledi.

AK Partili Can'dan MKE açıklaması: İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı

AK Partili Can'dan MKE açıklaması: İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı

AK Partili Can'dan MKE açıklaması: İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı

AK Partili Can'dan MKE açıklaması: İşçi ücretleri yüzde 30'un üzerinde arttı

AK Partili Can'dan
İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
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