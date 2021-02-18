AK Partili Çamlı: "Bu millete ve bu topraklara sahip çıkacağız. Görevimiz neyse yerine getireceğiz"
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AK Partili Çamlı: "Bu millete ve bu topraklara sahip çıkacağız. Görevimiz neyse yerine getireceğiz"

18.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:32
AK Partili Çamlı:

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, millete ve bu topraklara sahip çıkacaklarını belirterek, "Görevimiz neyse yerine getireceğiz.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, millete ve bu topraklara sahip çıkacaklarını belirterek, "Görevimiz neyse yerine getireceğiz." dedi.

Çamlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gara şehitlerine rahmet diledi.

Gara şehitleriyle ilgili "bir tantanayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlandığını" dile getiren Çamlı, "PKK'nın pisliklerini örtmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"Fark ediyor musunuz bilmiyorum, konuşulacak hiçbir şey kalmadı." ifadesini kullanan Çamlı, "Bu pisliklerle hainliklerle ilgili konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Ağıza gelen her şey, zihinlerdeki her şey söylendi ama yine de bu millete çelme takmaya azmetmiş, vicdanı nasır tutmuş muhalefet anlayışında bir iyileşme, bir düzelme, bir geri adım yok. Tam gaz devam ediyorlar. Tam gaz saldırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kasetle göreve gelmiş kişinin" Cumhurbaşkanına yönelik ifadelerini izlediklerini söyleyen Çamlı, "Maalesef geri adım, akıllanma emaresi gözükmüyor." dedi. Çamlı, şunları kaydetti:

"Sağlık programlarında görüyorum, virüs mutasyona uğradı. Mübarek virüs mutasyona uğramasın da ne yapsın? Böyle acayip varlıkları, halleri, tavırları, işbirliklerini görünce o virüs mutasyona uğramasın da ne yapsın?

Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları olarak, milletten aldığımız vekaletle ve yüreklerimizin bize yüklediği bu görevde asla geri adım atmayacağız. Bu millete ve bu topraklara sahip çıkacağız. Görevimiz neyse yerine getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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