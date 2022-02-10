AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret - Haberler
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AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte hobi ve meslek edindirmek amacıyla hizmet veren Hanım Evleri'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte hobi ve meslek edindirmek amacıyla hizmet veren Hanım Evleri'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, meclis üyeleri ve parti yöneticileri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ni ziyaret ederek, kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünleri inceledi. Heyet ziyarette usta aşçılardan kebap yapımının inceliklerini de öğrenirken, hanımların bin bir emekle ortaya koyduğu ürünleri tek tek gözden geçirdi.

"Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanıyor"

Her yaştaki kursiyerin öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanıyor. Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesi, sosyalleşebilmeleri ve katıldıkları farklı kurslar ile yeni bir takım bilgi ve beceriler kazanıyor. Ayrıca kazandıkları becerilerle ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomilerine de destek oluyorlar. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum" dedi.

Kursiyerlerin yaptığı el işlemelerinin her birinde ayrı bir emek, ayrı bir sanat olduğunu belirten Milletvekili Çam ise, misafirperverliklerinden dolayı hanımlara teşekkür ederek, böyle önemli bir hizmeti Pursaklar halkına sunduğu için Başkan Çetin'i tebrik etti. - ANKARA

AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika

Pursaklar Belediyesi, Milletvekili, Pursaklar, Ankara, Politika, Haberler

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