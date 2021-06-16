AK Partili Çalık: "Kale'yi yeniden inşa ediyoruz"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Kale ilçesinin yapılan yeni çalışmalar ve yatırımlarla isminden söz ettirdiğini belirterek, "Toplu konutlarla, gençlik merkeziyle, belediye binasıyla, sosyal donatılarıyla Kale'yi yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Milletvekili Çalık, beraberinde partililerle birlikte Malatya'nın Kale ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Çalık, ilçede ilk olarak muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Öznur Çalık, muhtar ve vatandaşların sorunlarını, istek ve taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, "Kale'yi yeniden inşa ediyoruz. Kale'miz gelişiyor, güzelleşiyor. Cumhurbaşkanımızı, Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'yi daha da güçlendirsin. Her daim Türkiye'ye liderlik etmeye devam etsin" ifadelerini kullandı. Kale'nin yeni bir ilçe haline geldiğini kaydeden Çalık, "Kale ilçemiz değişiyor. Kale, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin kalesi" dedi.

Milletvekili Çalık, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği deprem sonrası yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "24 Ocak depreminin hemen akabinde alan ziyaretleri yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile İçişleri Bakanımızda Kale'ye geldiler. Neler yapılacağı da yerinde tespit edildi. Bugün geldiğimiz noktada gururla ortaya çıkan bir tablo var. Kale'de 853 ağır hasarlı konut, 336'da ahır var. 441 konutu şuanda tamamlamak üzereyiz. 309 tanesinin 248'ini teslim ettik ve 61'ini de birkaç gün içerisinde kuralarını çekerek, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tek katlı afet konutlarımız mahallelerimiz ve merkezde yapılıyor. Kumluyazı'daki 130 evimizin kura çekimi Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. TOKİ, kanalizasyon ve yollarımız dahil olmak üzere camilerimiz, çocuk parklarımız ile birlikte yeni bir Kale inşa ediyor."

"YENİ BİR BELEDİYE BİNASI İNŞA EDİYORUZ"

"Kale'nin çehresi değişiyor" diyen Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kale'yi yeniden imar ediyoruz. Kale, rahmetli 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ilçe yaptığı, en son ilçe olan merkezlerimizden bir tanesi ve biz Özal'ın mirasına sahip çıkıyoruz. Kale'de depremzede vatandaşlarımızın evlerini yaparken, 'Kale'nin bir merkezi yok' dedik. Kaymakamlığını yaptık, belediyesi var ama bir ticaret merkezi yok. İşte bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum buraya geldiğinde yaptığımız görüşmeyle, Kale'ye bir merkez kazandırılsın istedik. Şuan onun çalışmaları devam ediyor. O düzenleme yapıldıktan sonra hemen Kale için iş merkezlerinin de içinde olduğu bir Kale merkez yapacağız. Bunun yanında yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında Kale'ye yeni bir belediye binası yapılıyor. Yeni bir ilçe merkezi, camilerimiz, okullarımız yapılıyor. Altyapısıyla güçlenen Kale'miz gençlerimizin de güçlü bir şekilde hizmet almasına vesile oluyor."

"16 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIYORUZ"

Çalık, Kaleli gençlerin isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ilçede bin 376 metrekare alanda 2 milyon TL bedelle gençlik merkezinin yapıldığını ve merkezin yılsonunda tamamlanacağını belirtti. İlçede toprak yüzeyli sahanın sentetik sahaya dönüştürüldüğünü aktaran Çalık, ilçeye birde spor salonu kazandırdıklarını kaydetti. Milletvekili Çalık, Kale'ye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli yatırımların yapıldığını ifade ederek, "İzollu 16 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi, proje tutarı 8 milyon TL. Okulumuzun ihalesi yapıldı. Yüklenici firma çalışmalara başladı. 2022 yılında hizmete açılacak" dedi. Devlet Su İşlerinin de ilçede yatırımlarına devam ettiğini dile getiren Çalık, Kapıkaya Turgut Özal Barajı'nın 71 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu ve Kale'de 40 bin dekar alanı suladığını söyledi.

Çalık, daha sonra ilçedeki devam eden yatırımları yerinde inceledi. Milletvekili Çalık, Kale ilçesinde evlerine kavuşan depremzedeleri de ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler