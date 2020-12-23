AK Partili Çalık: "Aziz şehitlerimizi bir yalana malzeme yapmaya kalktığı için Kılıçdaroğlu milletten ve şehit ailelerinden özür dilemelidir"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Aziz şehitlerimizi bir yalana malzeme yapmaya kalktığı için Kılıçdaroğlu, acilen bu milletten ve şehit ailelerinden özür dilemelidir. İki; şehitlerimiz ve gazilerimiz siyaset üstüdür, yerleri de başımızın üstüdür. Dolayısıyla şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir" dedi.

AK Partili Çalık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe açılışında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya cevap ver Çalık, "Konumuz 7 Aralık 2020 tarihinde bütçe görüşmelerimiz esnasında gerçekleşen bir diyaloga dayanmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu Meclis tutanaklarına da yansıdığı gibi aynen aktarıyorum; 'Terör saldırısında şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı' diyerek büyük bir yalana ve skandala daha imza attı. Tabii yıllarca sosyal politikalar çalışmış, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve sosyal devlet anlayışını inşa eden AK Parti'nin mensubu bir milletvekili olarak 'yanlış rakam veriyorsunuz' diyerek hemen itiraz ettim ve kendisini uyardım. Sayın Kılıçdaroğlu, bana hitaben bizim, şehit bir polisimizin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağladığımızı söyledi ve makbuzunu göstereceğini ekledi. Gösterdiği makbuz, şehit polisin babasına bağlanan aylık makbuzu asla değildir" ifadelerini kullandı.

Çalık şöyle konuştu:

"Bir kere en başta aziz şehitlerimizi bir yalana malzeme yapmaya kalktığı için Kılıçdaroğlu acilen bu milletten ve şehit ailelerinden özür dilemelidir. İki; şehitlerimiz ve gazilerimiz siyaset üstüdür, yerleri de başımızın üstüdür. Dolayısıyla şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Üç; taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan, skandalların partisi CHP'nin gündemini değiştirmek için şehitlerimizin kullanılmasına asla müsaade etmedik, ettirmeyiz. Peki, işin doğrusu ne? Biz, terörle mücadele kapsamında şehit olan polislerimizin yakınlarına nakdi tazminat veriyoruz. Şehit yakınlarımızın 2'sini kamuda istihdam ediyoruz ve birçok desteğimizi veriyoruz. Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine, babasına yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz. Şu anda bu aylık tutarı en az 6 bin 150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalandır. Bu da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen evraktır. Hem 'SSK'yı batıran müdür olarak tarihe geçen' hem de 'hesap uzmanı' olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na ben de işte bu evrakı gönderebilirim."

Çalık, Kılıçdaroğlu'nun 7 Aralık'taki konuşmasında 'şehit polis babası' demesine rağmen dünkü grup toplantısında bir kez daha çark ettiğini söyleyerek, "Bizzat Meclis'te 'şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı' dedi. Herkes TBMM tutanağına bakabilir. Dünkü grup toplantısında ise 7 Aralık'taki konuşmasının tutanağını okurken kendi konuşmasının başını, yani polis ifadesini kesti. TBMM'nin resmi tutanakları işte elimizde. Kılıçdaroğlu'nun çarkı ortada. İşte, gelin görün ki yalanların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sayın Kılıçdaroğlu, Meclis'te 'şehit polis babası' demişti. Sonra çark etti, terör mağduru olan sivil bir evladımızdan bahsetti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, acil olarak çıkıp 'ben polis demiştim ama yanlış söylemişim, yanılmışım' demelidir. Hem milletimizden, hem şehit yakınlarımızdan hem de benden özür dilemelidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin yalandan, iftiradan, taciz, tecavüz gibi skandallardan fırsat buldukça yapmaları gereken şey ise bolca 'sosyal devlet dersi' çalışmaktır" diye konuştu.

Çalık, şehitlere bağlanan tazminat miktarlarından bahsederek, "2004 yılında tarihte ilk kez terör mağduru sivillerin yakınlarına nakdi tazminat, 2012 yılında kamuda istihdam hakkı ve 2013'te de aylık bağlanması sağlanmıştır. Bu aylık da bin 467 TL'dir. Bu da SGK'dan gelen bilgiler. Yani özetle şehit polislerimizin ailesine 6 bin 150 TL'den daha az aylık asla bağlanmıyor. Terör mağduru sivillerin ailesine de bin 467 TL aylık bağlanıyor. İşte, hesap bu kadar net biçimde ortadayken, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmaktır. Ama biz yaptırmayız. Hele de Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ağzına alacak en son kişilerden biridir. Daha açık ifade edeyim; ne şehitlerimiz, ne şehit yakınlarımız, ne de gazilerimiz Kılıçdaroğlu'nun umurunda değildir. Eğer birazcık umurunda olsaydı koskoca CHP, şehitlerimizin katili terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile kol kola girmezdi, CHP'yi HDP'leştirmezdi. Bugün CHP, PKK'nın, DHKP-C'nin, FETÖ'nün ve Türkiye düşmanı tüm merkezlerin son umudu ve son kalesi haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu, illa bir şeylerin hesabını sormak istiyorsa gitsin işbirlikçisi HDP'ye dağa kaçırılan çocukların hesabını sorsun. İlla hesap soracaksa 40 yıldır terörle mücadele için harcamak zorunda kaldığımız 500 milyar doların hesabını sorsun" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı