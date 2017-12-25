Ak Partili Çalık, "2017 yılında 123 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

AK Partili Çalık'tan, 2017 değerlendirme toplantısı



MALATYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 2017 içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda 50 bin 44 operasyon yapıldığını ve 124 üst düzey terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2017 değerlendirme toplantısı yaptı. Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti il yönetimi ve çok sayıda gazeteci katıldı. Çalık, Türkiye ve Malatya'da yapılan yatırımları değerlendirdi. AK Parti'li Çalık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, birilerinin Kudüs'ü gözyaşının başkenti olmaya teşebbüs ettiklerini ifadelerini kullanan Çalık, "2017'de dünyadaki en önemli olay bize göre Kudüs olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz Kudüs kutsal kelimesinin sancağıdır. Kudüs Daru Selamdır, ancak görüyoruz ki tarihi boyunca 2 defa yerle bir edilen, 23 işgal 52 saldırıya maruz kalan bu şehir selam yurdunun bugün acının, gözyaşının başkenti yapmaya teşebbüs edenler oldu" dedi.

2017 terörizme karşı topyekün bir mücadele verdiklerini belirten Çalık, "Terörizmle topyekün bütün bakanlıklarımız mücadele ediyor. Kapsamlı olarak askerimizin, polisimizin yapmış olduğu operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin koordinasyonlarının neticesinde; kırsalda 50 bin 44 operasyon yapılmış, 2006 yılıyla arasında yaklaşık 20 bin operasyon farkı var ve bin 592 sığınak ve barınak yok edilmiş ve üst düzey 124 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Örgütler gözaltında bulunan PKK, DAEŞ, FETÖ ve diğer örgütlere baktığımızda gözaltında bulunan PKK'lı teröristlerin sayısı 19 bin 592, DAEŞ, 4 bin 416, FETÖ'den de 61 bin 785 göz atlında bulunan tutuklular var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 2017 yılının ekonomisini değerlendiren Çalık, "2002 yılında sadece 119 milyar bütçemiz varken, 2018 bütçemiz 762 milyar TL'ye çıkarmış vaziyette. Bu 762 milyarlık bütçe 2002 bütçesinin 7 katından fazla artışa vesile olmuştur. 2002'de vergi gelirlerinin yüzde 86'sı faize gidiyordu, şuanda yüzde 14'ü faize gitmekte. 15 yılda 1,9 milyar TL'yi faize ödemeden yatırıma dönüştürdük"ifade etti.

Resmi gazete yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararnamelerinideğerlendiren Çalık, Taşerona kadro dediklerini, sözlerinin tuttuklarını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:

"Yapılan düzenlemeyle inşallah 90 gün içerisinde vermiş olacağız. Çiftçi borçlarımıza erteleyeceğiz dedik. Tarım kredi ve ziraat bankasına olan borçlarını 1 yıl eteledik. Ülkenin birliğine dirliğine yapılan saldırılarda terör örgütü üyesi FETÖ mensuplarına tek tip kıyafet dün çıkan kararla ülkemize duyurulmuş vaziyette."

Malatya'da ki yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "15 yılda Malatya'ya yaklaşık 16,1 katrilyonluk yatırım yaptık. 2017 yılında Malatya'da yapılan ve açılan yatırımların değeri 1 milyona yakın. Malatya'da şuanda yapımı devam eden yatırımların toplam maliyet 5 milyar TL. Bu yatırımlar 2017 sonu itibariyle yaklaşık 2 milyarı kullanıldı ve 2018 yılı itibariyle de yatırımlarımız devam edecek" ifade eden Çalık, çevre yolunun 2017 yılında temelini attıklarını, 2021 yılında hizmete geçireceklerini söyledi.

İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, 2017'nin en önemli olayının taşeron sorunu olduğunu belirterek, Hükümetin bu sorunu çözdüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır'da, bazı şeylerin daha net görüldüğü bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Dünya'da ve bölgede ülkelerin coğrafyasının değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bölgemizin bir ateş çemberi içerisinde olması ekonomik krizlerin birçok gelişmiş ülkeleri ve Avrupa'yı etkilediği bir süreç içerisinde, onlarca farklı terör örgütleriyle mücadele edildiği ve bazı şeylerin daha net görüldüğü bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı.