AK Partili Çakır, Şair Erdem Bayazıt'ı, vefatının 13'üncü yılında andı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt'ı, vefatının 13'üncü yılında andı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt'ı, vefatının 13'üncü yılında andı.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şair Erdem Bayazıt'ın, şiirleriyle her zaman genç kalmayı başaran, hem gönülleri fetheden hem de haksızlığa, yanlışlığa, zulme ve emperyalizme isyan eden biri olduğunu söyledi.

Sami Çakır, "Onun şiirlerini okurken duyduğunuz haz, var olmanın, insan olmanın, yaradılış gayesini hatırlamanın kapısını aralar. Okundukça oradan hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir gül bahçesindeymişsiniz gibi bir haletiruhiye içine girersiniz." dedi.

Bayazıt'ın, bir dönem milletvekilliği yaptığını ancak şair ruhuyla şiirlerinin melodisiyle akıllarda kalmayı başardığını belirten Çakır, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu