AK Partili Çakır: "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim istemelerinin perde arkasının, tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemek olduğunu belirterek, erken seçim isteyenlerin, girdikleri her...

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim istemelerinin perde arkasının, tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemek olduğunu belirterek, erken seçim isteyenlerin, girdikleri her seçimi kaybettiklerini söyledi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, erken seçim tartışmasının hem muhalefet hem de medyadaki bazı kesimler tarafından bilinçli bir şekilde kullanıldığını belirterek, "Taraftarlarına 'hazırız, güçlüyüz' mesajı vermek için yeniden yarış istiyormuş gibi yapıyorlar. Erken seçim isteyenler olası bir seçime hazır mı?" diye sordu.

CHP, İYİ Parti ve HDP'de kavgaların da tartışmaların da siyasi çekişmelerin de bitmediğini kaydeden Çakır, "Öyle ki parti içinde muhalifler de yeni partiler kurdu ve kurmaya da devam ediyor." dedi.

Her gün erken seçim isteyen CHP, İYİ Parti, HDP'nin partilerinde yaşanan kan kayıplarını önlemek, kavga ve tartışmaları sonlandırmak, Millet İttifakı içinden çıkan yeni partileri önlemek için ne yapacağını şaşırdıklarını anlatan Çakır, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim istemelerinin asıl perde arkası, tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemektir. Kaldı ki erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir. Erken seçim isteyenler, sabırları varsa 2023 yılını beklesin ve görsünler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz