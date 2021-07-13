AK Partili Çakır, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin terör hareketi olduğunu söyledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin, kalkışma ve darbe denemesinin yanında tam bir terör hareketi olduğunu ifade etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin, kalkışma ve darbe denemesinin yanında tam bir terör hareketi olduğunu ifade etti.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz 2016'nın, hem Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birisi hem de milletin, iradesine sahip çıkması dolayısıyla aydınlığın müjdesi olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Türk milletinin, daha önce yaşadığı darbelerden aldığı dersler çerçevesinde 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini tarihin çöplüğüne atmayı başardığının altını çizen Çakır, "Bu olay bir kalkışma, bir darbe denemesiydi ama bir yanıyla da tam bir terör hareketiydi. Asla basit olmayan, düşünülmüş, planlanmış ve hedefi tam anlamıyla insanımızın canını almaktan çekinmeyecek, kan akıtmaya korkmayan zihniyet sapkınlığının, 'acaba olabilir mi' şizofren takıntısının bir versiyonuydu." dedi.

Çakır, 251 şehit ve binlerce gazinin güncel bir destan yazdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu destanın varisleri olarak bizlere düşen o gün istiklal ve istikbal mücadelesinin şuurunda dünü doğru okuyarak, daha güzel yarınları hazırlama mücadelesinde gerektiği yerde ve gerektiği zaman hazır olabilmekten geçmektedir. Namlunun ucunda ülkenin selameti için canını feda etmekten çekinmeyeceğine inandığımız bir liderle bir darbe teşebbüsünü, hem cesaret hem metanet hem de sağduyuyla atlattık. Önümüzü aydınlatan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen