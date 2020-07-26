AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ordu'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ordu'da

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ordu'da -Ordu'nun tanıtımına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in davetiyle 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'ya geldi.

26.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:06

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ordu'da

-Ordu'nun tanıtımına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in davetiyle 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'ya geldi.

ORDU - 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilen 14 Büyükşehir Belediye Başkanından 11'i Ordu'da bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ev sahipliğinde Ordu'ya gelen Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları iki gün boyunca Ordu'nun tarihi ve turistik bölgelerini gezerek keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

Ordu'nun tanıtımına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in davetiyle 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'ya geldi.

Buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel de katıldı.

"Ciddi bir bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptık"

Yazı ayrı, kışı ayrı bir yer olan Ordu'yu tüm dostlarına tavsiye edeceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ordu Karadeniz'in önemli şehirlerinden bir tanesi. Yapılan yatırımlarla Ordu'nun bir çekim merkezi olduğunu gördüm ve yapılacaklarla da çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Yazı ayrı, kışı ayrı bir yer olan Ordu'yu tüm dostlarıma da tavsiye edeceğim. AK Partili Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek ciddi bir bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptık. Hilmi Başkanımıza ve ekibine misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ordu'nun müthiş bir doğası var"

Ordu'nun nitelikli projelerle çok güzel hizmetlere sahip olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ordu'yu çocukluğumdan beri bilen birisiyim. Ordu'nun müthiş bir doğası var. Ordu'nun, insanı gibi cesur duran ve mücadeleci bir coğrafyası var. Hilmi Bey partimizin kurucularından. Ülkemize çok yararlı işlerde bulunmuş bir kişi. Şimdi de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nitelikli projelerle çok güzel hizmetlere vesile oluyor. Bu toplantıda çalışmalarımızı paylaşmak, değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Ordu'dayız" diye konuştu.

"Hilmi Güler'in icra ve sonuç alma yeteneği tartışılmaz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tecrübelerinden yararlandıklarını aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Hilmi Başkanımızın daveti üzerine Ordu'ya geldik. Hilmi Başkanımızın çalışmalarını çok beğendik. Kendisinin icra ve sonuç almada yeteneği tartışılmaz. Son 30 yıllık siyasi tarihe imzasını atmış ve birçok yapılmış güzel işte kendi emeği var. Diğer büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte Hilmi Başkanımızın tecrübelerinden yararlandık" şeklinde konuştu.

"Tecrübelerini Ordu'nun hizmetine yansıtacaktır"

Ordu'nun gelecek günlerde iyi hizmetlerle tanınmış bir şehir olacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan bir toplantıda büyükşehir belediye başkanları olarak şehirlerimizde sırayla toplantı yapma kararı aldık. Bu kararın da ilki Ordu'da gerçekleştirildi. Başkanımız burada yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalarının bir kısmını da görmek nasip oldu. Çalışmalar hakikaten titizlikle yürütülen projeler. Doğanın ve yeşilin korunması noktasında güzel işler yapılmış. Hilmi Başkanımızın geçmişte yaptığı bakanlık tecrübelerini Ordu'nun hizmetine yansıtacağına inanıyorum. Ordu gelecek günlerde çok daha iyi hizmetlerle tanışmış, güzel ve şirin bir ilimiz olmaya devam edecektir" dedi.

"Ordu farklı bir güzellik kazanmış"

Mehmet Hilmi Güler'in Ordu için bir şans olduğunu söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu:

"Hilmi Başkanımızla birlikte Ordu çok daha farklı bir güzellik kazanmış. Ordu için tecrübeli bir bakanın seçilmiş olmasının bir şans olduğunu düşünüyorum. Biz de Ordu'ya gelerek Hilmi Başkanımızın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yurdumuzun her bir köşesi ayrı bir zenginlik ve farklılıkta. Ordu'ya geldiğimde cennetten bir yere gelmiş gibi hissettim."

"Ordu'ya değer katan projelere imza atılmış"

Ordu'nun doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bizleri Ordu'ya davet eden Hilmi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ordu her geçen gün güzelleşen bir şehir. Bu anlamda şehre Hilmi Başkanın dokunuşlarının olduğu belli oluyor. Hilmi Başkanımız sadece yapmak için değil, çalışmalarla Ordu'ya değer de katacak projelere imza atmış. Kendi içimizde bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı ve çözüm bulma amacıyla bir araya geldik. Ordu'nun denizine, yeşiline hayran kaldım" şeklinde konuştu.

"Ordu'yu iyi bir gelecek bekliyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Ordu'nun markalaşması adına önemli işler yürüttüğünü belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ordu muhteşem bir coğrafyaya sahip bir şehir. Hilmi Bey AK Partinin önemli isimlerinden biri. Ordu'ya çok şey kattığına şahit olduk. Ordu'nun markalaşması adına çok önemli çalışmalar yürütüyor. İnşallah yaptığı çalışmalara Ordu'yu iyi bir gelecek bekliyor. Özellikle şehrin ekonomisine katkı sunacak önemli çalışmalara imza atmış" ifadelerini kullandı.

"Ordu harika bir şehir"

Ordu'nun keyif amaçlı gelinip, tatil yapılacak bir şehir olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ordu çok harika bir şehir. Adeta burası cennetten bir köşe, fındığınız cennetten bir çiçek. Hilmi Başkanımız burayı her geçen gün daha güzelleştirecek çalışmalara imza atıyor. Keyif amaçlı gelinip, tatil yapılacak bir şehir. Orduluların bu şehirle gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Bilgi paylaşımı yaptık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ve ekibine teşekkür eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Ordu ülkemizin en şirin illerinden birisi. Bugün burada AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bilgi paylaşmak amacıyla bir araya geldik. Birlikte neler yapabiliriz, nasıl birbirimize destek olabiliriz gibi konuları değerlendirdik. Hilmi Başkanımıza ve ekibine misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Ordu'nun çehresi değişiyor"

Ordu'nun çehresinin değiştiğini söyleyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bu toplantı Ordu için önemli bir toplantı. Belediye Başkanı arkadaşlarımız Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in daveti üzerine Ordu'ya geldiler. Biz de kendilerini ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu program fikir alışverişi ve Ordu'muzun tanıtımı açısından oldukça önemli. Gelen misafirlerimiz Ordu'yu hem denizden hem de karadan görme fırsatı yakaladılar. Ordu denizi, yaylaları, şelaleleri, gölleriyle ve misafirperver insan yapısıyla görülmeye değer bir şehir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok önemli çalışmaları var. Ordu'nun çehresi değişiyor. Ben inanıyorum ki bütün değerleriyle birlikte Ordu, daha da yükselecek" diye konuştu.

"Dört dörtlük bir toplantı oldu"

Toplantı için Ordu'ya gelen misafirlerin Ordu'ya hayran kaldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise "Belediye başkanlarımıza Ordu'muzun güzelliklerini tanıtma imkanı bulduk. Kendileri de yaptığımız çalışmaları çok beğendiler. Aynı zamanda belediye başkanı arkadaşlarımızla deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşma ortamı doğdu. Yaptığımız çalışmaları mukayese ettik. Bu toplantıdan Ordu'nun da çok güzel kazanımları olacak. Halkımızın sıcak ilgisi de gelen misafirlerimizin çok hoşuna gitti. Dolayısıyla halkıyla, şehriyle, doğasıyla çok güzel bir Ordu ortaya çıktı. Sonuç olarak dört dörtlük bir toplantı oldu" şeklinde konuştu.

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ordu'da

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur Güncel
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Spor
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha Güncel
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti
Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Ziya Selçuk Fatih Sultan İlhan Cihaner Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Deniz Seki Sezen Aksu Huysuz Virjin
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ordu'da - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 16:29:10. #1.14#
title