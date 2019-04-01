AK Partili Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde jet hızıyla başkanlık görevi devraldı

KİLİS - Kilis Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Abdi Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde Eski Belediye Başkanı Hasan Kara'dan belediyeyi devraldı.

2004-2014 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen geçen dönem aday olmayan Mehmet Abdi Bulut, görevini AK Partili Belediye Başkanı Hasan Kara'dan görevi sabah saatlerinde devraldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu Kilis Belediyesi önünde Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut, çiçeklerle karşılandı. Eski Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından çiçekle karşılanan Belediye Başkanı Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde belediyeye girdi. Başkanlık makamında bir konuşma yapan Eski Belediye Başkanı Hasan Kara, 31 mart seçimlerinin kazasız belasız sonuçlandığını ifada ederek, "Yine AK Parti'nin zaferi ile sonuçlandı. Ben rabbime ham ediyorum. Milletime teşekkür ediyorum. Demokrasi batıdan daha ileri yerleşmiş vaziyettedir. İnsanlarımız yüzde 80'nin üzerinde katılım göstererek, demokrasiye sahip çıkmıştır. Ben seçilen eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Hasan Kara ile belediye meclisi üyelerine yaptıklarından dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "İnşallah hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taşın üzerine taş koymaya geldik. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözün arkasındayız. Kilisliler rahat olsunlar, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir dert, tasa yok. Güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA