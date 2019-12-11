AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret
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AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

11.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:32
AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret

İlçe Başkanı ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kılıç, Bulut ve Taşdemir'le sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıç'ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Bulut, Muş ve ilçelerinde tarımın gelişmesi için çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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