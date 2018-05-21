AK Partili Bülent Turan'dan, Muharrem İnce'ye: Liste Çarpmış

CHP'nin aday listesinin kamuoyuna yansımasının ardından İnce'ye yakın bir çok ismin Kılıçdaroğlu tarafından liste dışı bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

'SESİM KISILDI' TWEETİ

Yaşanan bu gelişmelerden kısa bir süre sonra ise İnce Twitter hesabından sesinin kısılması nedeniyle yarınki mitinglerini iptal edebileceğini duyurmuştu.

'LİSTE ÇARPMIŞ'

AK Partili Bülent Turan ise twitter hesabından İnce'nin bu açıklamasına "liste çarpmış" yorumunu yaptı.

Turan'ın bu yorumu adeta sosyal medyayı salladı ve bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.