Ak Partili Budak Resim Sergisine Katıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İstanbul/ Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Diyarbakır'da açılan "Körtik Tepe'den Diyarbakır'a" adlı resim sergisinin açılışına katıldı.

İstanbul/Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Diyarbakır'da "Körtik Tepe'den Diyarbakır'a" adlı resim sergisi açıldı. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Budak, eserleri inceledi. Eserlerde Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının konu alınmasının çok önemli olduğunu belirten Budak, kente kadar gelen sanatçıların eserlerini Diyarbakırlılarla buluşturmasının önemli olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR