Ak Partili Bilecik Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
AK Partlili Bilecik Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldiler.
AK Partlili Bilecik Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiler.
ATO Congresium'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ve Türkiye'deki tüm AK Partili Belediye Başkanlarının katıldığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Bilecik'ten AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve çok sayıda belediye başkanı katıldı.
Yapılan toplantıyı değerlendiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bütün il ve ilçe belediye başkanlarımızla beraber AK Partimizin Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. Yapılan bu toplantı çok olumlu geçti. Burada Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Maliye Bakanımız Naci Ağbal Bey ile de görüşme fırsatı bulduk" dedi. - BİLECİK