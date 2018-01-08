Ak Partili Beyazıt: "Biz Amerika'dan Korkmuyoruz, Liderimiz Amerika'dan Korkmuyor"

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Biz Amerika'dan korkmuyoruz. Bizim liderimiz Amerika'dan korkmuyor" dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde partililerle bir araya gelen AK Parti Tokat Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Tokat Kongresi'nin ardından vatandaşlara hitap edeceğini belirterek, "Bakın dünyada şuanda bir yerde daha söyledim, hem Selçuklular döneminden hem beylikler döneminden hem de Osmanlı döneminden bu zamana kadar gelmişler, barış içerisinde imanıyla, ahlakıyla, erdemiyle ve samimiyetiyle, cesaretiyle, duruşuyla Tayyip Erdoğan kadar büyük devlet adamı çıkmamış. O da pazar günü Allah'ın izniyle memleketimize gelecek. Onun fazla bir şey beklediği yok. İmanımız bizlere yeter" dedi.

"Amerika'dan korkmuyoruz"

Beyazıt, Kuveyt'e yaptığı ziyarette yaşadığı bir olayı anlatarak, "İki hafta önce Kuveyt'te bir bakan dedi ki, 'Ya, Amerika'dan korkmuyor musunuz? Kudüs'ü başkent yapma noktasında çağrı yaparken sizin lideriniz, Cumhurbaşkanınız Amerika'dan korkmuyor mu?' Bizim vekil arkadaşlar da sözü bana verdiler. 'Biz Amerika'dan korkmuyoruz. Bizim liderimiz Amerika'dan korkmuyor. Çünkü o sadece Allah'ın huzurunda rükuya, secdeye gidiyor. Haklı olduğunu biliyor, haklı olduğu sürece biz Türk milletine sırtımızı dayamışızdır. Milletimizden o cesareti alır ve kimseden, Allah'tan başkasından korkmayız, korkmuyoruz' dedim. Değerli kardeşlerim onun için bu insanın da tek beslendiği bir şey var; o insanların yüzlerindeki o güler yüzü görmek, o gözlerindeki, kalplerindeki o ışıltıyı görebilmek, hissetmek. O, alkışlarınızdaki sesi, yüreklerdeki sevgiyi duymak. Onun için bu pazar günü yapılacak mitinge inşallah şeref verdiği zaman Turhalımızdan herkesin oraya gelmesini, çoluk çocuğuyla beraber orada olmasını arzuluyorum" diye konuştu. - TOKAT